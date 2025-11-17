Begin typing your search above and press return to search.
    മോ​ഡു​ലാ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം

    ഏ​ത്​ രീ​തി​യി​ൽ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്താം
    മോ​ഡു​ലാ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ച​ര​ക്കു​വാ​ഹ​ന​മാ​യോ യാ​ത്രാ​വാ​ഹ​ന​മാ​യോ രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന മോ​ഡു​ലാ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ന​ഗ​ര​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി. സ്മാ​ര്‍ട്ട് ആ​ന്‍ഡ് ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ബൂ​ദ​ബി ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് സി​സ്റ്റം​സ് വാ​ര​ത്തി​ല്‍ സം​യോ​ജി​ത ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് നി​ര്‍ണാ​യ​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി അം​ഗീ​കൃ​ത​മാ​യ മോ​ഡു​ല​ർ സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യാ​യ നെ​ക്സ്റ്റ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച സ്വ​ത​ന്ത്ര റോ​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍പെ​ട്ട മോ​ഡു​ലാ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​ത്തി​നാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ന്യൂ​യോ​ര്‍ക്കി​ലെ​യും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മോ​ഡു​ലാ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ റോ​ഡ് ക്ഷ​മ​ത​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും ന​ഗ​ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ലെ അ​വ​യു​ടെ ഉ​യ​ര്‍ന്ന വ​ഴ​ക്ക​വു​മൊ​ക്കെ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​മ​നു​സ​രി​ച്ചോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ചോ മോ​ഡു​ലാ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ക്കാ​നും അ​ഴി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ആ​വ​ശ്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് രൂ​പ​മാ​റ്റം ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കാ​ര്‍ബ​ണ്‍ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ല്‍ കു​റ​യ്ക്കാ​നും ഉ​പ​യോ​ഗ​ക്ഷ​മ​ത കൂ​ട്ടാ​നു​മാ​കും. എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഡ്രൈ​വി​ങ് ക​മ്പ​നി, ലി​ഫ്റ്റാ​ങ്കോ, പ​ര​ഡി​ഗ്മ ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ന്‍ ഹ​ബ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സം​യോ​ജി​ത ഗ​താ​ഗ​ത കേ​ന്ദ്രം മോ​ഡു​ലാ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​യോ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    യാ​സ് ഐ​ല​ന്‍ഡി​ലാ​യി​രു​ന്നു മോ​ഡു​ലാ​ര്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ള്‍ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ​തെ ഈ ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം പ്രാ​വ​ര്‍ത്തി​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വൈ​കാ​തെ ഇ​വ അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ​തെ സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു സ​ഞ്ച​രി​ക്കും. സം​യോ​ജി​ത ഗ​താ​ഗ​ത കേ​ന്ദ്രം ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​മ​ദ് അ​ല്‍ഗ​ഫീ​ലി, നെ​ക്സ്റ്റ് സി.​ഐ.​ഒ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗോ​ഡ​ഗ്നി​നോ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

