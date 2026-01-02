Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    2 Jan 2026 8:57 PM IST
    Updated On
    2 Jan 2026 8:57 PM IST

    മോടിപിടിപ്പിച്ച്​ റോഡിൽ ചീറിപ്പാഞ്ഞു; കാർ പിടിച്ചെടുത്ത്​ ദുബൈ പൊലീസ്​

    10,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി
    മോടിപിടിപ്പിച്ച്​ റോഡിൽ ചീറിപ്പാഞ്ഞു; കാർ പിടിച്ചെടുത്ത്​ ദുബൈ പൊലീസ്​
    ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടിച്ചെടുത്ത കാർ

    ദുബൈ: അനധികൃതമായി മോടിപിടിപ്പിക്കുകയും അമിതവേഗത്തിൽ ഓടിക്കുകയും ചെയ്ത സൂപ്പർകാർ പിടിച്ചെടുത്ത്​ ദുബൈ പൊലീസ്​. കാറിന്‍റെ എക്സ്​ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന്​ തീപാറുന്ന രീതിയിലാണ്​ നിയമവിരുദ്ധമായ പരിഷ്​കരണം വരുത്തിയത്​. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ്​ ട്രാഫിക്​ പൊലീസ്​ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ടപടി സ്വീകരിച്ചത്​. വാഹനം വിട്ടുനൽകുന്നതിന്​ 10,000 ദിർഹമാണ്​ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്​. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ കനത്ത ശബ്​ദുമുണ്ടാക്കുകയും മറ്റും റോഡ്​ ഉപയോക്​താക്കൾക്ക്​ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    റോഡ്​ ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾക്ക്​ കാരണമാകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലമല്ലെന്നും ദുബൈ പൊലീസ്​ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. വിഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട ഉടൻ തന്നെ വാഹനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൊലീസ്​ ഡ്രൈവറെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ട്രാഫിക്​ നിയമവും മാർഗനിർദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഏറ്റവും പുതിയ സാ​ങ്കേതികവിദ്യയും ഡിജിറ്റൽ മോണിറ്റിങ്​ സംവിധാനങ്ങളുമാണ്​ നിയമലംഘകരെ കണ്ടെത്താൻ ദുബൈ പൊലീസ്​ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്​ ട്രാഫിക്​ വിഭാഗം ആക്ടിങ്​ ഡയറക്ടർ ബ്രി. ജുമാ ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു. റോഡിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതും മികച്ച അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും സാമൂഹികമായ കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും എല്ലാ യാത്രക്കാരും ട്രാഫിക്​ നിയമങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പാലിക്കണമെന്നും സമൂഹത്തിന്‍റെ സുരക്ഷയും സമാധാനവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:Dubai Policedubai newsCar modificationdigital use
    News Summary - Modification, Dubai Police seize car
