Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറാ​ക് വാ​ദി അ​ല്‍...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 8:10 AM IST

    റാ​ക് വാ​ദി അ​ല്‍ ബീ​ഹി​ല്‍ ഇ​ന്നും മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്‍

    text_fields
    bookmark_border
    റാ​ക് വാ​ദി അ​ല്‍ ബീ​ഹി​ല്‍ ഇ​ന്നും മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്‍
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ല്‍ വാ​ദി അ​ല്‍ ബീ​ഹ് പ്ര​ദേ​ശം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ ദൗ​ത്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന​തു​പോ​ലെ സൈ​നി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ക്കം ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വാ​ദി ബീ​ഹ് റോ​ഡ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടും.

    സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക റോ​ഡ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്‍ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​ത്താ​ന്‍ സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മോ​ക്ക് ഡ്രി​ല്‍ പ്ര​ദേ​ശം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വി​ഡി​യോ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​വും ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കാ​നും പാ​ടു​ള്ള​ത​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsMock DrillsDisaster management team
    News Summary - Mock drill continues today in Rak Wadi Al Beeh
    Similar News
    Next Story
    X