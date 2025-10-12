Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 7:25 AM IST

    മൊ​ബൈ​ല്‍ റീ​ചാ​ര്‍ജ് ത​ട്ടി​പ്പ്; ഇ​ര​യ്ക്ക് 4309 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ വിധി

    മൊ​ബൈ​ല്‍ റീ​ചാ​ര്‍ജ് ത​ട്ടി​പ്പ്; ഇ​ര​യ്ക്ക് 4309 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ വിധി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ മൊ​ബൈ​ല്‍ റീ​ചാ​ര്‍ജ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്​ 4,309 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് അ​ബൂ​ദ​ബി ഫാ​മി​ലി, സി​വി​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റീ​വ് കോ​ട​തി. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി. മൊ​ബൈ​ല്‍ റീ​ചാ​ര്‍ജ് ബാ​ല​ന്‍സ് അ​ട​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ പ്ര​തി​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് 4309.81 ദി​ര്‍ഹം അ​യ​ച്ചു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഈ ​പ​ണം പ്ര​തി അ​ട​ച്ചി​ല്ല. വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു.

    കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ 15000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് കേ​സ് സി​വി​ല്‍ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി വി​ധി കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ക്കു​ക​യും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് പ്ര​തി പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍കി​യെ​ന്നു തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യാ​തൊ​രു തെ​ളി​വി​മി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കൈ​മാ​റി​യ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വ് വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സി​വി​ല്‍ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റീ​വ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    TAGS:mobile rechargescamGulf Newscourt order
    News Summary - Mobile recharge scam; Court ordered to pay 4309 dirhams to victim
