Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 9:06 AM IST

    എം.​എ​ൻ. വി​ജ​യ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    എം.​എ​ൻ. വി​ജ​യ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    അ​ഡ്വ. പി.​എ. പൗ​ര​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘പൗ​ര​ൻ’ ഭാ​സ്ക​ര​ൻ ത​റ​മ്മ​ൽ രാ​ഗി​ഷ​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മ​ത​ത്തി​ന്‍റെ​യും ജാ​തി​യു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ ഭി​ന്നി​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പ​ര​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് കാ​ല​ത്തി​ന് മു​മ്പേ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ധി​ഷ​ണാ​ശാ​ലി​യാ​യി​രു​ന്നു എം.​എ​ൻ. വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്ന്​ പ്ര​മു​ഖ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ഡ്വ.​പി.​എ. പൗ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ എ​ഴു​ത്തു​ക​ളും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​തേ​ത​ര​വാ​ദി​ക​ൾ​ക്ക് ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. വി​ശാ​ല​മാ​യ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ-​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​നി​ര​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യ​ൻ മാ​ഷി​ന്‍റെ സ്വ​പ്ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന എം.​എ​ൻ. വി​ജ​യ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ്രൂ​സ്ബെ​റി ബു​ക്സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ അ​ഡ്വ.​പി.​എ. പൗ​ര​ന്‍റെ ‘പൗ​ര​ൻ’ എ​ന്ന ആ​ത്മ​ക​ഥ​യു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. ഗ്രാ​മം പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ഗി​ഷ​ക്ക് ആ​ദ്യ പ്ര​തി ന​ൽ​കി ഭാ​സ്ക​ര​ൻ ത​റ​മ്മ​ൽ ആ​ണ്​ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഗ്രാ​മം സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​പി. പ്ര​ജി​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സ​ന്ന​ൻ ധ​ർ​മ​പാ​ല​ൻ (ഗ്രൂ​സ്ബെ​റി ബു​ക്ക്സ്), ഷി​നു ആ​വോ​ലം, കെ.​സി. മ​ഷൂ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സു​ജി​ൽ മ​ണ്ടോ​ടി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

