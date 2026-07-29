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    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 July 2026 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 12:11 PM IST

    ‘മ്മ്‌ടെ തൃശൂർ’ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റ്: ആകാശ്-അഭിജിത് സഖ്യം ജേതാക്കൾ

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    ‘മ്മ്‌ടെ തൃശൂർ’ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റ്: ആകാശ്-അഭിജിത് സഖ്യം ജേതാക്കൾ
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     ’മ്മ്‌ടെ തൃശൂർ’ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റിലെ വിജയികൾക്ക് മുഹമ്മദ്​ മുഹ്​സിൻ അലി ഉദ്ദാഹ്​ ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുന്നു

    ദുബൈ: അബൂഹെയ്​ലിലെ സ്പോർട്സ് ബേയിൽ ’മ്മ്‌ടെ തൃശൂർ’ സംഘടിപ്പിച്ച ഇ, ഇ+ കാറ്റഗറി ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റിൽ 40 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു. ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ആകാശ്-അഭിജിത് സഖ്യം ചാമ്പ്യന്മാരായി. സിജോ ജോസഫ്-സാദിഖ് സഖ്യമാണ്​ റണ്ണറപ്പ്​. അഭിഷേക്-അലി ടീം മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.

    ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പ​​​​ങ്കെടുത്ത ഗെയ്ത്തുൽ ഇമാറാത്​ വളണ്ടിയറിങ്​ ടീം ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ്​ മുഹ്​സിൻ അലി ഉദ്ദാഹ്​ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. കൺവീനർമാരായ രാജേഷ് അന്നമനട, സുനിൽ പി. ഉണ്ണീരി, മ്മ്‌ടെ തൃശ്ശൂർ പ്രസിഡന്റ് ദിനേശ് ബാബു , ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെ.കെ. ഗുരുവായൂർ, ട്രഷറർ വിമൽ കേശവൻ, ഓഫിസ് ഭാരവാഹികൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

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    TAGS:DubaigulfShuttle TournamentThrissur
    News Summary - ‘മ്മ്‌ടെ തൃശൂർ’ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റ്: ആകാശ്-അഭിജിത് സഖ്യം ജേതാക്കൾ
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