Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    7 Dec 2025 7:10 AM IST
    Updated On
    7 Dec 2025 7:10 AM IST

    എം.​എം.​ജെ.​സി കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും

    എം.​എം.​ജെ.​സി കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും
    യു.​എ.​ഇ മു​ട്ട​നൂ​ർ മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി വാ​ർ​ഷി​ക

    കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എ​ൻ.​പി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബാ​പ്പു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: തി​രൂ​ർ പു​റ​ത്തൂ​രി​ലെ മു​ട്ട​നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ യു.​എ.​ഇ മു​ട്ട​നൂ​ർ മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി (എം.​എം.​ജെ.​സി ) വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എ​ൻ.​പി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബാ​പ്പു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ൻ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ ജ​മാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ 25 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ എം.​എം.​ജെ.​സി മെം​ബ​ർ​മാ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സി.​പി. കു​ഞ്ഞി​മൂ​സ, കു​ഞ്ഞി മൊ​യ്തീ​ൻ പോ​ണ്ട​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ആ​ദി​ൽ കെ.​പി ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ള​റി​ങ് ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബി​ലാ​ൽ, ആ​യി​ഷ മെ​ഹ​വി​ഷ് (സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ), നൈ​ഹ, സാ​യി​ദ് (ജൂ​നി​യ​ർ), അ​ലി​സ പാ​ലേ​രി, ഫൈ​ഹ ഹാ​റൂ​ൺ (സീ​നി​യ​ർ), ലെ​മ​ൺ സ്പൂ​ൺ റെ​യ്‌​സി​ഗി​ൽ ബി​ലാ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ബ്ഹാ​ൻ (സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ), മ​ലി​ഹ കെ.​വി, ഷം​ലാ​ൻ (ജൂ​നി​യ​ർ), ഐ​ഷ, ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ഹാ​റൂ​ൺ (വ​നി​ത ജൂ​നി​യ​ർ), ആ​മി​ഷ്, മു​ഹ്സി​ന (വ​നി​ത സീ​നി​യ​ർ), മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ചെ​യ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദം കെ.​പി, മ​ലി​ഹ കെ.​വി (കി​ഡ്സ്‌), അ​ലി​സ പാ​ലേ​രി, ഐ​ഷ മി​ഹ് ല ( ​ഗേ​ൾ​ൾ​സ്), റം​ല, ഷെ​റി​ൻ ( ലേ​ഡീ​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ മു​ട്ട​നൂ​ർ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ 2 ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കാ​സ്ക് മു​ട്ട​നൂ​രി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ മു​ട്ട​നൂ​ർ വി​ജ​യി​ച്ചു. പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട്, ച​ട്ടി പ​ന്ത് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം കെ​സി റ​സാ​ക്ക്, അ​ൻ​വ​ർ എം ​വി എ​ന്നി​വ​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യി റാ​ഷി കെ.​വി , മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി റാ​ഷി​ദ് കാ​സ്ക് , ടോ​പ് സ്‌​കോ​റ​ർ ആ​ബി​ദ് സി.​പി എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

