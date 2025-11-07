Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 7:13 AM IST

    ‘മി​ശ്കാ​ത്ത്’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ‘മി​ശ്കാ​ത്ത്’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    സ​ബീ​ഖ ഫൈ​സ​ലി​ന്‍റെ ക​വി​താ സ​മാ​ഹ​ര​മാ​യ മി​ശ്കാ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സ​ബീ​ഖ ഫൈ​സ​ൽ ര​ചി​ച്ച അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​ക​മാ​യ ‘മി​ശ്കാ​ത്ത്’ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ഹാ​റൂ​ൺ കാ​ക്കാ​ടി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഹ​മീ​ദ് ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി.

    നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, ഹാ​റൂ​ൺ ക​ക്കാ​ട്, പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട്, മു​ബാ​റ​ക് അ​സീ​സ്, പ്ര​വീ​ൺ പാ​ല​ക്കീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സ​ബീ​ഖ ഫൈ​സ​ൽ മ​റു​മൊ​ഴി ന​ട​ത്തി. ഹ​രി​തം ബു​ക്സ് ആ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

