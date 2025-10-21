Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​വു​മാ​യി മി​റാ​ൽ

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​വു​മാ​യി മി​റാ​ൽ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ല​ത്ത് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റെ​ക്കോ​ഡ് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ​ന്ന് മി​റാ​ല്‍. യാ​സ് ഐ​ല​ന്‍ഡ്, സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ഐ​ല​ന്‍ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ര്‍ക്കു​ക​ളി​ലും മ​റ്റ് വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​യി. സീ​വേ​ള്‍ഡ്, വാ​ര്‍ണ​ര്‍ ബ്രോ​സ് വേ​ള്‍ഡ്, ഫെ​രാ​രി വേ​ള്‍ഡ്, യാ​സ് വാ​ട്ട​ര്‍വേ​ള്‍ഡ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 15 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ര്‍ച്ച​യാ​ണ് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    യാ​സ് ഐ​ല​ന്‍ഡി​ലെ തീം ​പാ​ര്‍ക്കു​ക​ളി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​മ്പ​ത് ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. ആ​ഗ​സ്റ്റി​ല്‍ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 50 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധി​ച്ച​താ​യും മി​റാ​ല്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ലൂ​വ്ര്​ അ​ബൂ​ദ​ബി, ടീം ​ലാ​ബ് ഫി​നോ​മി​ന എ​ന്നി​വ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ഐ​ല​ന്‍ഡി​ല്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ 14 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധ​ന​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2025 ഏ​പ്രി​ലി​ല്‍ തു​റ​ന്ന ടീ ​ലാ​ബ് ഫി​നോ​മി​ന പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ലു​മേ​റെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​രു ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലെ​യും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ വ​ര്‍ധ​ന​യു​ണ്ട്.

    യാ​സ് ഐ​ല​ന്‍ഡി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ 85 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് താ​മ​സ​ക്കാ​ര്‍. സ​അ​ദി​യാ​ത്ത് ഐ​ല​ന്‍ഡി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ 66 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​തി​ഥി​ക​ളു​ണ്ട്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ ക​രു​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മു​ള്ള വി​നോ​ദ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മെ​ന്ന് മി​റാ​ല്‍ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ല്‍സാ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലെ വ​ര്‍ധ​ന തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ പ​ദ​വി കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

