Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    13 Sept 2025 8:39 AM IST
    Updated On
    13 Sept 2025 8:39 AM IST

    മി​റാ​ക്കി​ൾ എ​ഫ്.​സി രക്​തദാന ക്യാമ്പ്​

    മി​റാ​ക്കി​ൾ എ​ഫ്.​സി രക്​തദാന ക്യാമ്പ്​
    അ​ൽ​ഐ​ൻ: അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മാ​യ മി​റാ​ക്കി​ൾ എ​ഫ്.​സി ‘ര​ക്ത​ദാ​നം മ​ഹാ​ദാ​നം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ര​ക്​​ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു മ​ണി​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​രോ​ഗ്യം സ​മ്പ​ത്ത് എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ ഡോ. ​ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ്‌ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ത്ത​രം മ​ഹ​ത്താ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ എ​ന്നും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം ന​ന്മ​ക​ൾ എ​ന്നും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്ത് മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തു​പോ​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ന​ന്മ​ക്ക് ഉ​ത​കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​മെ​ന്നും മി​റാ​ക്കി​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷ​മീ​ർ കൊ​ടി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ർ​ഷാ​ദ് സം​സാ​രി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി​യ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, ഷ​ഹീ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പ്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​വ, മി​റാ​ക്കി​ൾ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റി​ഫാ​സ്, ഹൈ​ദ​ർ, മൊ​യ്‌​തീ​ൻ​കു​ട്ടി, റ​ഫീ​ഖ്, സ​ലാം, ബ​ഷീ​ർ, ന​വാ​സ്, ഫ​യാ​സ്, ഷ​മീ​ർ​ച്ച, ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു, സ​ത്താ​ർ, സി​ദ്ദി​ച്ച എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ക്ബാ​ൽ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsBlood Donation CampMiracle FC
