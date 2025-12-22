Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    22 Dec 2025 6:31 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 6:32 AM IST

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​ബോ​ധ ക്ലാ​സു​ക​ളു​മാ​യി​ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    മൂ​ന്നു മാ​സ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്​ 9, 200 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ
    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​ബോ​ധ ക്ലാ​സു​ക​ളു​മാ​യി​ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ അ​വ​ബോ​ധ ക്ലാ​സി​ൽ നി​ന്ന്​

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ ശേ​ഷി, എ​മി​റ​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന്​ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ​യ്​​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ഞ്ച്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കാ​മ്പ​യി​​നി​ൽ 9,200 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​യ​മം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, സു​ര​ക്ഷ അ​വ​ബോ​ധം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ലാ​ണ്​ ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

    ചൂ​ഷ​ണം, വ​ഞ്ച​ന, മ​റ്റ്​ അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച്​ ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കി​നെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം അ​വ​ബോ​ധ ക്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ന്ന്​ മാ​ന​വ വി​ഭ​വ ശേ​ഷി, എ​മി​റ​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ലേ​ബ​ർ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ആ​ക്ടി​ങ്​ അ​സി. അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദ​ലാ​ൽ അ​ൽ ഷ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ജ്ഞാ​നം ന​ൽ​കി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ശാ​ക്​​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഫീ​ൽ​ഡ്​ കാ​മ്പ​യി​​നു​ക​ൾ, നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്ക്​ അ​വ​ർ എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​രം​ഭ​ത്തെ​യും അ​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. അ​ൽ വ​ർ​സാ​ൻ, ജ​ബ​ൽ അ​ലി 1, മു​ഹൈ​സി​ന 1, അ​ൽ​ഖൂ​സ്, ജ​ബ​ൽ അ​ലി ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ളെ​യാ​ണ്​ കാ​മ്പ​യി​​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ ന​മ്പ​റാ​യ 999, നോ​ർ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ന​മ്പ​റാ​യ 901, പൊ​ലീ​സ്​ ഐ ​സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

