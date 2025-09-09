Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    9 Sept 2025 8:36 AM IST
    9 Sept 2025 8:36 AM IST

    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ കേ​ബി​ൾ പ്ര​ശ്നം ഇ​ന്ത്യ​യെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി

    ദു​ബൈ​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തു​ട​ങ്ങി
    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​യ ജ്യോ​തി​രാ​ദി​ത്യ സി​ന്ധ്യ ജ​പ്പാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യ വ​കു​പ്പ്​ സ​ഹ മ​ന്ത്രി മ​സാ​ഷി അ​ടാ​ഷി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ കേ​ബി​ൾ മു​റി​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ടെ​ലി​കോം മ​ന്ത്രി ജ്യോ​തി​രാ​ദി​ത്യ സി​ന്ധ്യ. ദു​ബൈ​യി​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ പോ​സ്റ്റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പോ​സ്റ്റ​ൽ ടെ​ലി​കോം സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 19 വ​രെ​യാ​ണ്​ യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ പോ​സ്റ്റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ.

    കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ജ്യോ​തി​രാ​തി​ദ്യ സി​ന്ധ്യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​ൻ യു.​പി.​ഐ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ യൂ​നി​യ​ൻ പോ​സ്റ്റ​ൽ യൂ​നി​യ​ന്‍റെ ഐ.​പി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. 192 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ പോ​സ്റ്റ​ൽ യൂ​നി​യ​നി​ലു​ള്ള​ത്. നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ടു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ജ്യോ​തി​രാ​ദി​ത്യ സി​ന്ധ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ജ​പ്പാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യ വ​കു​പ്പ്​ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി മ​സാ​ഷി അ​ടാ​ഷി​യു​മാ​യി ജ്യോ​തി​രാ​ദി​ത്യ സി​ന്ധ്യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യും ന​ട​ത്തി.

    X