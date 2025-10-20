Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ശ​ബ​രി​മ​ല മോ​ഷ​ണം; എ​ത്ര ഉ​ന്ന​ത​രാ​യാ​ലും ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടും ​-മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്​

    ശ​ബ​രി​മ​ല മോ​ഷ​ണം; എ​ത്ര ഉ​ന്ന​ത​രാ​യാ​ലും ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടും ​-മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്​
    വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്​ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ എ​ത്ര ഉ​ന്ന​ത​രാ​യാ​ലും ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്‌. നി​ല​വി​ൽ കേ​സ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​മാ​ണ്​. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ​​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ വി​ശ്വാ​സം അ​വ​രു​ടെ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ നേ​തൃ​ത്വം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സി.​ബി.​ഐ ആ​ണ്.

    സ്വ​ന്തം കേ​ന്ദ്ര നേ​തൃ​ത്വം വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന സി.​ബി.​ഐ​യെ കൊ​ണ്ട് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​ണം എ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ വൈ​രു​ധ്യ​മു​ണ്ട്. ആ​ര്​ തെ​റ്റു​ചെ​യ്താ​ലും അ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​നി​ല​പാ​ടും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​രി​യാ​യ നി​ല​യി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ്​ കേ​സി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌ കേ​ര​ള ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ​മ്മി​റ്റി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 24 ശ​ത​മാ​ന​വും നി​ർ​മാ​ണ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

