    date_range 1 Sept 2025 6:20 PM IST
    date_range 1 Sept 2025 6:20 PM IST

    അനധികൃത ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടർ കടത്തിയ മിനിബസ്​​ പിടികൂടി

    അൽഖൂസിൽ വെച്ചാണ്​ വാഹനം പിടിയിലായത്​, ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ
    ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയ അനധികൃതമായി ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടർ കടത്തിയ മിനി ബസ്​

    ദുബൈ: അനധികൃതമായി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കടത്തിയ മിനിബസ്​ ​ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടി. അൽഖൂസ്​ വ്യവസായ മേഖലയിൽ ട്രാഫിക്​ പരിശോധനക്കിടെയാണ്​​ വാഹനം പിടിയിലായത്​. ലൈസൻസില്ലാതെയായിരുന്നു ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടർ ​കടത്ത്​​. മതിയായ സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇവർ പാലിച്ചിരുന്നില്ല. ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടറുകൾ അടുക്കിവെക്കാനായി വാഹനത്തിലെ സീറ്റുകൾ പൂർണമായും പിഴുതുമാറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു. ചൂട്​ കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്​ അപകട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. വാഹനം കൂട്ടിയിടിക്കുകയോ ഗ്യാസ്​ ചോരുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ വൻ സ്​ഫോടനമായിരിക്കും ഫലമെന്ന്​ ജനറൽ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ട്രാഫിക്​ ആക്ടിങ്​ ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ ജുമാ ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു.

    ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടർ അടക്കം വാഹനം പൊലീസ്​ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്​. ഡ്രൈവർക്കെതിരെ ശക്​തമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും. അപകടകരമായ വസ്തുക്കൾ അംഗീകാരമില്ലാതെ വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്​ ​ഗുരുതരമായ അനന്തഫലങ്ങൾക്ക്​ വഴിവെക്കുമെന്നും ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്നും ദുബൈ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു.

    ഡ്രൈവർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്​ റോഡ്​ സുരക്ഷക്കും സാമൂഹികക്ഷേമത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന നടപടികൾ നിരീക്ഷിക്കാനും തടയാനും പൊലീസ്​ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്​. ഇത്തരത്തിൽ അപകടകരമായ നടപടികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ 901 എന്ന നമ്പറിലെ ‘വി ആൾ ആർ പൊലീസ്​’ എന്ന സേവനത്തിലൂടെയോ ദുബൈ പൊലീസിന്‍റെ സ്മാർട്ട് ആപ്പ് വഴിയോ അറിയിക്കണമെന്ന്​ നിവാസികളോട്​ ദുബൈ ​പൊലീസ്​ അഭ്യർഥിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ രീതിയിൽ അൽഖൂസിൽ ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടർ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച യാത്രബസും ദുബൈ ​പൊലീസ്​ പിടികൂടിയിരുന്നു.

