Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 6:29 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 6:29 AM IST

    ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ പൂ​ർ​ണ​ത പ്ര​വാ​ച​ക സ്നേ​ഹ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും റ​ബീ​ഉ​ൽ അ​വ്വ​ലി​ന്‍റെ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ വെ​റു​പ്പും വി​ദ്വേ​ഷ​വും ഇ​ല്ലാ​ത്ത മ​ന​സ്സി​നു​ട​മ​ക​ളാ​യി​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും ദേ​വ​ർ​ഷോ​ല അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മു​സ്​​ലി​യാ​ർ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തൃ​ശൂ​ർ പെ​രി​ഞ്ഞ​നം ജാ​മി​അ മ​ഹ്മൂ​ദി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മീ​ലാ​ദാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഹാ​ഫി​ള് സു​ഹൈ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബു​ർ​ദ ആ​ലാ​പ​നം, മൗ​ലി​ദ് മ​ജ്​​ലി​സ്, മ​ദ​ഹ് ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഹം​സ അ​ഹ്സ​നി വ​യ​നാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡോ. ​ഉ​നൈ​സ് അ​ൽ​ബ​ക്​​രി ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കൗ​സ​ർ സ​ഖാ​ഫി പ​ന്നൂ​ർ, അ​യ്യൂ​ബ് ഹാ​ജി ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി, യാ​സീ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ, കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​വ​പ്പു​ര, അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ ശാ​മി​ൽ ഇ​ർ​ഫാ​നി കാ​ടാ​മ്പു​ഴ, ഹം​സ മ​ദ​നി, അ​മീ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ഹ​നീ​ഫ ഹാ​ജി തി​രു​വ​ത്ര, സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ൻ​വ​രി, അ​ബ്ദു​സ​ലാം ഇ​ർ​ഫാ​നി കു​നി​യി​ൽ, ഇ​ബ്രാ​ഹീം പൊ​ൻ​മു​ണ്ടം എ​സ്.​എം ക​ട​വ​ല്ലൂ​ർ, ശാ​ഫി പ​ട്ടു​വം, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് കൊ​ച്ച​ന്നൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദു​ണ്ണി ഹാ​ജി, ല​ത്തീ​ഫ് ഹാ​ജി തി​രു​വ​ത്ര, അ​ഖ്​​ലാ​ഖ് ചൊ​ക്ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സൈ​ത​ല​വി സൈ​നി, ഷൗ​ക​ത്ത് വെ​ൺ​മ​നാ​ട്, ഹ​ബീ​ബ് പ​ടി​യ​ത്ത്, ആ​ഷി​ഫ് മൂ​ന്നു​പീ​ടി​ക, മു​ബാ​റ​ക് ക​ര​യാ​മു​ട്ടം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. യു.​കെ.​എം ബ​ഷീ​ർ പ​ത്താ​യ​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ക്ബ​ർ വ​ഴി​യ​മ്പ​ലം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsmilad daygulfnewsmalayalam
    News Summary - Milad Day celebration organized
    Similar News
    Next Story
    X