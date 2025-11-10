Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ്ര​വാ​സി​ക​ൾ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:08 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തെ പ​ട്ടി​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റ്റി​യ​വ​ർ -മുഖ്യമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തെ പ​ട്ടി​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റ്റി​യ​വ​ർ -മുഖ്യമന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    മലയാളോല്‍സവം ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്ത യു.എ.ഇ. ക്യാബിനറ്റ് അംഗവും സഹിഷ്ണുത-സഹവര്‍ത്തിത്വ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് നഹ്​യാന്‍ ബിന്‍ മുബാറക് ആല്‍ നഹ്​യാനുമായി സംസാരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കേ​ര​ള​ത്തെ പ​ട്ടി​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​പി​ടി​ച്ചു ക​യ​റ്റി​യ​വ​രാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ എ​ഴു​പ​താം വാ​ര്‍ഷി​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി ഗോ​ള്‍ഫ് ക്ല​ബ് മൈ​താ​ന​ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യ മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ആ​പ​ദ്ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട് കൂ​ടെ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കി​ല്ല.

    അ​തി​ന് കാ​ര​ണം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ്. കേ​ര​ള വി​ക​സ​നം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. അ​തി​ന് സാ​ധ്യ​മാ​യ​തെ​ല്ലാം ചെ​യ്യും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ഉ​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ മ​റ്റെ​ല്ലാം മ​റ​ന്ന് ഒ​ന്നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ഗു​ണ​ഫ​ലം ന​മ്മു​ടെ നാ​ട് ഇ​ന്ന് അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു​പോ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​ച്ച​നീ​ച​ത്വ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ന്ന നാ​ടാ​യി​രു​ന്നു ന​മ്മു​ടേ​ത്. ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന് അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ആ​വാ​ത്ത കാ​ലം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നി​ഷേ​ധി​ച്ച കാ​ലം. മാ​റ് മ​റ​യ്ക്കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശം ഇ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ലം. പ​ട്ടി​ക്ക് ന​ട​ക്കാ​വു​ന്ന വ​ഴി​യി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ന് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നാ​വാ​ത്ത കാ​ലം. ജാ​തീ​യ​മാ​യ ഉ​ച്ച​നീ​ച​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ടി​നെ ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​ന്‍റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ.​ഇ കാ​ബി​ന​റ്റ് അം​ഗ​വും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത-​സ​ഹ​വ​ര്‍ത്തി​ത്വ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ ബി​ന്‍ മു​ബാ​റ​ക് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ദീ​പ​ക് മി​ത്ത​ല്‍, എം.​എ. യൂ​സു​ഫ് അ​ലി, കേ​ര​ള ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​തി​ല​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​റാ​മ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​ണി​ത്. ഓ​രോ ഗ​ള്‍ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​വി​ട​ത്തെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ യു.​എ.​യി​ലെ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​യി ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. കി​ണ്ണം​ക​ളി, നാ​ട​ന്‍ പാ​ട്ടു​ക​ള്‍, നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം, വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​പ്ല​വ ഗാ​ന​ങ്ങ​ള്‍, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ത​ന​ത് പാ​ട്ടു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി മു​ത​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍, കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ​യും അ​റ​ബ് സം​സ്‌​കൃ​തി​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍, അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ​യും അ​ല്‍ ഐ​നി​ലെ​യും അം​ഗീ​കൃ​ത പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newschief ministerexpatraitesKerala
    News Summary - Migrants are the ones who saved Kerala from hunger - Chief Minister
    Similar News
    Next Story
    X