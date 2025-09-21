Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 7:17 AM IST

    എം.​ഐ ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന മ​ത്സ​രം

    എം.​ഐ ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന മ​ത്സ​രം
    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തു​ന്ന എം.​ഐ ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ‘സ​മ​കാ​ലി​ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യം: പ്ര​സ​ക്തി​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച്​ പേ​ജി​ൽ ക​വി​യാ​ത്ത ഉ​പ​ന്യാ​സം mitormmakmcc@gmail.com എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ മു​മ്പ് അ​യ​ക്ക​ണം.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ടൈ​പ് ചെ​യ്ത് പി.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വേ​ർ​ഡ് ഫ​യ​ൽ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ് ര​ച​ന​ക​ൾ അ​യ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. നി​ല​വി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ള്ള ആ​ർ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന എം.​ഐ ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ സി​മ്പോ​സി​യ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ: 0552799454, 0556952713.

    TAGS:memorialEssay Writing Competitionessay writing
    News Summary - M.I. Thangal Memorial Essay Writing Competition
