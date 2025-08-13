Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Aug 2025
    13 Aug 2025

    എം.ജി.സി.എഫ് ‘പ്രവാസ രാവ് 2025’ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം

    എം.ജി.സി.എഫ് ‘പ്രവാസ രാവ് 2025’ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം
    എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ് ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘പ്ര​വാ​സ​രാ​വ് 2025’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫോ​റം (എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ്) ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഷാ​ർ​ജ ആ​ർ.​കെ. ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെൻറ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘പ്ര​വാ​സ രാ​വ് 2025’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നൗ​ഷാ​ദ് മ​ന്ദ​ങ്കാ​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ബി ബേ​ബി, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. വൈ.​എ റ​ഹീം, മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ.​വി. മ​ധു, യൂ​സു​ഫ് സ​ഗീ​ർ, കെ.​കെ. താ​ലി​ബ്, അ​നീ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ന​സീ​ർ കു​നി​യി​ൽ, എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ് ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി ഭ​ക്ത​വ​ത്സ​ല​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

