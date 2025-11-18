Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎം.​ജി.​സി.​എ​ഫ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 7:54 AM IST

    എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ് ബാ​ല​വേ​ദി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ് ബാ​ല​വേ​ദി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

     1.എ​ബ​ൻ സെ​ബി സാ​ക്ക് 2.ശ്രീ​ഭ​ഗ​ത് നാ​ഥ് 3.ദ​ക്ഷ ര​ജീ​ഷ്

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: നെ​ഹ്റു​വി​യ​ൻ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​സ​ക്തി​യേ​റു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ് നാം ​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​ലും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ലും ജ​വ​ഹ​ർ ലാ​ൽ നെ​ഹ്​​റു​വി​ന്‍റെ പ​ങ്ക് അ​ത്ര​ത്തോ​ളം വ​ലു​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഷാ​ർ​ജ മ​ഹാ​ത്മ ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം (എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ശു​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​വും ബാ​ല​വേ​ദി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ച​ട​ങ്ങി​ൽ എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നൗ​ഷാ​ദ് മ​ന്ദ​ങ്കാ​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​ഞ്ജു പ്രി​ൻ​സ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സാ​ദി​ഖ് മ​നാ​ല​ത്ത്, ഗാ​യ​ത്രി എ​സ്.​ആ​ർ നാ​ഥ്, രാ​ഖി ശെ​ൽ​വി​ൽ, സി​ൽ​ജ സി​വി, സ​ന്ധ്യ ര​ജീ​ഷ്, സ​വി​ത ജി​നോ, പു​ണ്യ ഷാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ് ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി ഭ​ക്ത​വ​ത്സ​ല​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​വി. സു​കേ​ശ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വീ​ൺ വ​ക്കേ​ക്കാ​ട്ട്, കെ. ​അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് പു​തു​ക്കു​ടി, ശി​ഹാ​ബ് ത​റ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ് ബാ​ല​വേ​ദി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി എ​ബ​ൻ സെ​ബി സാ​ക്ക് (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ശി​വാ​നി, ഇ​ശാ​ൻ​വി ബി​നി​ൽ (വൈ. ​പ്ര​സി), ശ്രീ​ഭ​ഗ​ത് നാ​ഥ് (ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ബീ​ൽ, സാ​റാ ശെ​ൽ​വി​ൻ, ഖ്യ​തി ജി​നോ (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ദ​ക്ഷ ര​ജീ​ഷ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഫാ​ത്തി​മ റി​സ്​​വാ​ന (ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും 21 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsgulf news malayalamMGCF
    News Summary - MGCF Balvedi inaugurated
    Similar News
    Next Story
    X