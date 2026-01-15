Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎം.ജി. ശ്രീകുമാറിനെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 9:16 AM IST

    എം.ജി. ശ്രീകുമാറിനെ ‘ഇമ’ ആദരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    എം.ജി. ശ്രീകുമാറിനെ ‘ഇമ’ ആദരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പിന്നണി ഗായകൻ എം.ജി. ശ്രീകുമാർ എമിറേറ്റ്സ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ (ഇമ) ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിൽ

    Listen to this Article

    ഷാർജ: സംഗീത ജീവിതത്തിൽ 44 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ പിന്നണി ഗായകൻ എം.ജി. ശ്രീകുമാറിനെ യു.എ.ഇയിലെ മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ എമിറേറ്റ്സ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ (ഇമ) ആദരിച്ചു.

    ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ഇമയുടെ രണ്ടാം വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടിയിലാണ് ആദരിക്കൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പൊതുസമ്മേളനം ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നിസാർ തളങ്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് പി. ഷാജി ലാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജിത്ത് അരീക്കര സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ചെയർമാൻ ഖാൻ പാറയിൽ ആമുഖ പ്രസംഗവും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പ്രകാശ്, ട്രഷറർ ഷാജി ജോൺ, ഇമയുടെ രക്ഷാധികാരി ഷാഹുൽ ഹമീദ്, ഭാരവാഹികളായ ഷിബു മുഹമ്മദ്, ബിനോയ് പിള്ള, അഭിലാഷ് രത്നാകരൻ, അനിൽ അടുക്കം, പ്രഭാത് നായർ, സുമിത് കെട്ടിടത്തിൽ, മോഹനൻ കൊല്ലം, അഡ്വ. ഫരീദ്, വിദ്യാധരൻ, വനിത ജനറൽ കൺവീനർ ബിന്ധ്യ അഭിലാഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ട്രഷറർ രാജശേഖരൻ വെടിത്തറക്കാൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അവാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്തു.

    ഇമ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും എം.ജി. ശ്രീകുമാർ, സയനോര, ശ്യാംലാൽ എന്നിവരുടെ സംഗീത വിരുന്നും അരങ്ങേറി. പരിപാടികൾക്ക് ബെനറ്റ് രാധാകൃഷ്ണ, ദിലീപ് മുസണ്ടം, ഷജീർ സൈനുദ്ദീൻ, റഷീദ് താനൂർ, സതീഷ് പാടി മനോജ്, മിജേഷ് കണ്ണൂർ സുമേഷ്, റിയാസ് ആലപ്പുഴ, ഷൈനി ഖാൻ, സിന്ദു മനോജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newssingergulf news malayalamM.G. Sreekumar.
    News Summary - M.G. Sreekumar honored by 'Ima'
    Similar News
    Next Story
    X