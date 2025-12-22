Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 6:46 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 6:46 PM IST

    ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച്​ മെട്രോ ടണൽ പരിശോധന തുടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    -പരിശോധന സമയം 60 ശതമാനം കുറയും
    ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച്​ മെട്രോ ടണൽ പരിശോധന തുടങ്ങി
    cancel
    camera_alt

    ദുബൈ മെട്രോ ടണലുകൾ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുന്നു

    Listen to this Article

    ദുബൈ: ദുബൈ മെട്രോ ടണലുകളിൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന ആരംഭിച്ച്​ ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ). മനുഷ്യ അധ്വാനം കുറക്കുന്നതിനായി നൂതന സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ നടപടി. പരിശോധന സമയം 60 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം സഹായകമാവും. കൂടാതെ സുരക്ഷയിലും പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമതയിലും കാര്യമായ വർധനവും വരുത്താനാവുമെന്ന ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു.

    മെട്രോ ഓപറേറ്റർമാരായ കിയോലിസ്​ എം.എച്ച്​.ഐയുമായി കൈകോർത്ത്​ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ദുബൈ മെട്രോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിലെ പ്രധാന ചുവട്​വെപ്പ്​ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാകും. നേരത്തെ ടണലുകളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പ്രയാസമുള്ള മേഖലകളിലെല്ലാം ട്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച്​ പരിശോധന നടത്താനാവും​. നിലവിൽ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്​ തൊഴിലാളികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സങ്കീർണമായ ആസൂത്രണം ആവശ്യമായിരുന്നു.

    അതേസമയം, ടണലുകളുടെ അതിവിപുലമായ ഉൾകാഴ്ചകളും ഉയർന്ന റസല്യൂഷനിലുള്ള ഫോട്ടോകളും ട്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച്​ പകർത്താനാവും. ഇതുപയോഗിച്ച്​ ടണലുകളുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ സംബന്ധിച്ച്​ എൻജിനീയർമാർക്ക്​ കൂടുതൽ വിശദവും കൃത്യവുമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന്​ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. തൊഴിലാളികളുടെ അപകട സാധ്യതകൾ കുറച്ച്​ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ പരിശോധനക്ക്​ ഡ്രോണുകൾ ഉപകരിക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്​തമാക്കി.

    ഈ മാസം ആദ്യത്തിൽ ദുബൈയിലെ ട്രാഫിക്​ സിഗ്​നലുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന്​ ആർ.ടി.എ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തൊഴിലാളികളെ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച്​ ഉയർത്തി ചെയ്തിരുന്ന ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ഇനി മുതൽ ഡ്രോണുകൾ ഏറ്റെടുക്കും. സിഗ്​നലുകളുടെ ഒരു ഭാഗം വൃത്തിയാക്കാൻ 10 മിനിറ്റിൽ താഴേ മതിയെന്നതാണ്​ ഇതിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. ​വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ധനം കുറക്കാനും കാർബൺ ബഹിർഗമനം ഇല്ലാതാക്കാനും ഇതു വഴി കഴിയും. നേരത്തെ ​ദുബൈ മെട്രോയുടെയും ട്രാമുകളുടയും മുൻഭാഗം വൃത്തിയാക്കാനും ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dubai newsdroneDubai Road Transport AuthorityMetro tunnel
    News Summary - Metro tunnel inspection using drones begins
    Similar News
    Next Story
    X