Madhyamam
    24 Nov 2025 6:51 AM IST
    24 Nov 2025 6:51 AM IST

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 16 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    മെ​ട്രോ ക​പ്പ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ 29ന്​,
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മെ​ട്രോ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ ര​ണ്ടി​ന്‍റെ ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ദു​ബൈ: കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഹ​സീ​ന ചി​ത്താ​രി മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​മു​ഖ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മെ​ട്രോ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ട്രോ ക​പ്പി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും ന​വം​ബ​ർ 29ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സി​ലെ ടാ​ല​ന്‍റ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലു​ള്ള മൊ​ബാ​ഷ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഫു​ട്‍ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക. കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബി​നി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി പു​ഡി​ങ് മ​ത്സ​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 1001 ദി​ർ​ഹ​മും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 501 ദി​ർ​ഹ​മും സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ക്കും. മെ​ഹ​ന്തി മ​ത്സ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​ടും​ബി​നി​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി വി​വി​ധ ക​ലാ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ദു​ബൈ ജു​മൈ​റ ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മെ​ട്രോ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ ര​ണ്ടി​ന്‍റെ ട്രോ​ഫി, ഫി​ക്‌​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ലോ​ഞ്ചി​ങ് ന​ട​ന്നു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​ലീ​ൽ മെ​ട്രോ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി ഡോ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സൈ​ഫ് ലൈ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്‍ബാ​ൾ താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ശി​ദ് പൂ​മാ​ടം, ആ​ർ.​ജെ ത​ൻ​വീ​ർ, ബി​ജു തോം​സ​ൺ, സു​ധാ​ക​ർ ഷെ​ട്ടി, കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി, അ​മീ​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, റ​ഹീം ആ​ർ​ക്കോ, ചാ​ക്കോ ഊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ, കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ​ഫ) പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജാ​ഫ​ർ ഒ​റ​വ​ങ്ക​ര, കെ​ഫ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ദം അ​ലി, അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, ടി.​ആ​ർ. ഹ​നീ​ഫ്, ഹാ​ഫി​സ് ക​രീം​ഷ, അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹ​സീ​ന ചി​ത്താ​രി​യു​ടെ ജെ​യ്‌​സി ക​രീം ചി​ത്താ​രി, മു​ജീ​ബ് മെ​ട്രോ, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ അ​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മെ​ട്രോ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ ര​ണ്ടി​ന്‍റെ പി​ക്സ്ച്ച​ർ റാ​ഷി​ദ് മ​ട്ടു​മ്മ​ലും ട്രോ​ഫി അ​സ്ഹ​റു​ദീ​നും ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു. ടി.​പി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

