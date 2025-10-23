Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 8:42 AM IST

    മെ​ട്രോ ക​പ്പ്; ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    മെ​ട്രോ ക​പ്പ്; ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    മെ​ട്രോ ക​പ്പ് ര​ണ്ടാം​ സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ എ.​എ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കാ​സ​ർ​കോ​ട് ചി​ത്താ​രി ഹ​സീ​ന ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ട്രോ ക​പ്പ് ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ൻ എ.​എ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​ലീ​ൽ മെ​ട്രോ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​വി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ അ​ക്ക​രെ, ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ജീ​ബ് മെ​ട്രോ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജാ​ഫ​ർ ബേ​ങ്ങ​ചേ​രി, കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് മ​ർ​ച്ച​ന്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​സി​ഫ് സി.​കെ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ടി.​വി, റാ​ഷി​ദ് മാ​ട്ടു​മ്മ​ൽ, മൂ​സ എ ​കെ ട്ടി, ​സ​മീ​ൽ ബേ​ങ്ങ​ചേ​രി, നി​സാ​ർ സി.​എ​ച്ച്, ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

