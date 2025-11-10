Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    10 Nov 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    10 Nov 2025 9:25 AM IST

    മെ​ട്രോ ബ്ലൂ​ലൈ​ൻ നിർമാണം അതിവേഗം; അ​ഞ്ചു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 10 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    2029ൽ സർവിസ്​ ആരംഭിക്കും
    മെ​ട്രോ ബ്ലൂ​ലൈ​ൻ നിർമാണം അതിവേഗം; അ​ഞ്ചു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 10 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    മെ​ട്രോ ബ്ലൂ​ലൈ​ൻ നി​ർ​മാ​ണ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ആ​ർ.​ടി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ

    ദു​ബൈ: മെ​ട്രോ ബ്ലൂ​ലൈ​നി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത​ അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). അ​ഞ്ചു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 10 ശ​ത​മാ​നം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ നി​ർ​മാ​ണം 30 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കും. 2029 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. ഇ​തി​നാ​യി 12 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 3,000 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ർ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ താ​മ​സ, വ്യ​വ​സാ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ ബ്ലൂ​ലൈ​ൻ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ്ലൂ​ലൈ​ൻ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു


    2025 ജൂ​ണി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ട ശേ​ഷം അ​ഞ്ചു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 10 ശ​ത​മാ​നം നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​യ​ത്​ വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ​യി​ലെ ​പ്ര​ധാ​ന താ​മ​സ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം ജി​ല്ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച്​ ലോ​ക നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി​ 3000 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം 500 ല​ധി​കം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 14 സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബ്ലൂ​​ലൈ​നി​ന്‍റെ നീ​ളം 30 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്.

    ര​ണ്ട്​ ദി​ശ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ക​ട​ന്നു​​പോ​കു​ക. ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത്​ അ​ൽ ജെ​ദ്ദാ​ഫി​ലെ ഗ്രീ​ൻ​ലൈ​നി​ലെ ക്രീ​ക്ക്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​സെ​ക്ഷ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച്​ ദു​ബൈ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സി​റ്റി, ദു​ബൈ ക്രീ​ക്ക്​ ഹാ​ർ​ബ​ർ, റാ​സ്​ അ​ൽ ഖോ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി​റ്റി ഒ​ന്നി​ൽ എ​ത്തും. ഒ​രു ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ഇ​ന്‍റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് സ്റ്റേ​ഷ​നും അ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി​റ്റി ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന്, ദു​ബൈ സി​ലി​ക്ക​ൻ ഒ​യാ​സി​സ്​ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി ദു​ബൈ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ സി​റ്റി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. 10 സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ലൈ​നി​ന്‍റെ നീ​ളം 21 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്.

    റാ​ശി​ദി​യ​യി​ലെ റെ​ഡ്​​ലൈ​നി​ലെ സെ​ന്‍റ​ർ​പോ​യ​ന്‍റ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​ചേ​ഞ്ച്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ റൂ​ട്ട്. മി​ർ​ദി​ഫ്, അ​ൽ വ​ർ​ഖ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി​റ്റി​യി​ലെ ഇ​ന്‍റ​ർ​ചേ​ഞ്ച്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും. നാ​ലു സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ഈ ​റൂ​ട്ടി​ന്‍റെ നീ​ളം ഒ​മ്പ​ത്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്.

