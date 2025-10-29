Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    29 Oct 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    29 Oct 2025 7:17 AM IST

    മെ​സ്പ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മെ​സ്പ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    എം.​ഇ.​എ​സ് പൊ​ന്നാ​നി കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്‌​നി ദു​ബൈ (മെ​സ്പ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വി​ജ​യി​ക​ൾ സംഘാടകർക്കൊപ്പം

    ദു​ബൈ: എം.​ഇ.​എ​സ് പൊ​ന്നാ​നി കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്‌​നി ദു​ബൈ (മെ​സ്പ) യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഷ​ട്ടി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ-1 ദു​ബൈ​യി​ലെ ഫോ​ർ​ച്യൂ​ന അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 200ൽ​പ​രം ക​ളി​ക്കാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സു​നി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ല​ക്ഷ്മി, സി.​എ​ൽ. മു​നീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ നു​ജൂം, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഫ​ഹീം, റ​ഹീം, ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ, പ്രെ​സി റ​ഹീം, മൃ​ദു​ല, ഷ​ബ്ന ഫൈ​സ​ൽ, മു​ജീ​ബ് കു​ന്ന​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പു​രു​ഷ, മി​ക്സ്ഡ് ഡ​ബി​ൾ​സി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റ്റ​ഗ​റി ‘ബി’​യി​ൽ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ -ന​വാ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ ടീ​മും കാ​റ്റ​ഗ​റി ‘സി’​യി​ൽ ആ​ബി​ദ് ഖാ​ൻ - ന​ബീ​ൽ ടീ​മും കാ​റ്റ​ഗ​റി ‘ഡി’​യി​ൽ റി​യാ​സ് അ​ബ്ബാ​സ് -​ അ​ഖി​ൽ ചെ​റി​യാ​ൻ ടീ​മും ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി, കാ​ഷ് പ്രൈ​സ്, സ്പെ​ഷ​ൽ കി​റ്റ് എ​ന്നി​വ അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​സേ​ന​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് പി​ള്ള, ഐ.​പി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റി​യാ​സ് കി​ൽ​ട്ട​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മെ​സ്​​പ ദു​ബൈ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​ബ് മേ​ന​ത്ത്, അ​ഷ്റ​ഫ് ആ​ത​വ​നാ​ട്, ഫൈ​സ​ൽ ക​രി​പ്പോ​ൾ, സ​മീ​ർ തി​രൂ​ർ, ഷ​ബ്ന അ​ഷ്റ​ഫ്, ജു​മൈ​ല, ബൈ​ജു, ഷ​ബ്ന കെ.​പി, ഷി​ഹാ​ബ്, ത​സ്നീം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

