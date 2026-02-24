Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമേ​ൽ​പ​റ​മ്പ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 8:56 AM IST

    മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ് ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ് ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ൽ ഹാ​ദി (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ഇ.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    കു​ഞ്ഞി (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഹാ​രി​സ് ക​ല്ല​ട്ര (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ് ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 2026-2028 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​ക്കു​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​വും ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​വും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ൽ ഹാ​ദി (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ഇ.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഹാ​രി​സ് ക​ല്ല​ട്ര (ട്ര​ഷ​റ​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി ചാ​ത്ത​ങ്കൈ, കെ.​ആ​ർ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, സി​ബി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (വൈ.​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ), റാ​സി​ക്, ഷ​ബീ​ർ, ന​സീ​ർ മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ് (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ൽ ഹാ​ദി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ് ജ​മാ​അ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ നി​യാ​സ് ചേ​ടി​ക്ക​മ്പ​നി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി.​ബി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഹാ​രി​സ് ക​ല്ല​ട്ര ക​ണ​ക്ക​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി ചാ​ത്ത​ങ്കൈ, റാ​സി​ക്, ന​സീ​ർ ക​ട്ട​ക്കാ​ൽ, അ​ഷ്റ​ഫ് കെ.​ആ​ർ, ന​സീ​ർ മേ​ൽ​പ​റ​മ്പ്, ശം​സീ​ർ, ഷ​ബീ​ർ, ജു​നൈ​ദ്, റ​ഊ​ഫ്, ശ​രീ​ഫ് ച​ന്ദ്ര​ഗി​രി, സ​ഹീ​ർ, റ​യീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹാ​രി​സ് ക​ല്ല​ട്ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യാ​സ് ചേ​ടി​ക്ക​മ്പ​നി റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bearersCommittee Office
    News Summary - Melparamba Jamaat Committee office bearers
    Similar News
    Next Story
    X