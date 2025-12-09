Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    9 Dec 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    9 Dec 2025 7:37 AM IST

    മെ​ഹ്ബൂ​ബ് ഷം​ശു​ദീ​ന്‍റെ സ്വ​പ്ന​ഭ​വ​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്നു

    ഐ.​എം.​എ -വി.​പി.​എ​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​ വീ​ട്​ നി​ർ​മി​ക്കും
    മെ​ഹ്ബൂ​ബ് ഷം​ശു​ദീ​ന്‍റെ സ്വ​പ്ന​ഭ​വ​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്നു
    മെ​ഹ്ബൂ​ബ് ഷം​ശു​ദീ​ൻ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പെ​രു​മാ​തു​റ സ്വ​ദേ​ശി മെ​ഹ്ബൂ​ബ് ഷം​ശു​ദീ​ന്‍റെ വീ​ടെ​ന്ന സ്വ​പ്നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്നു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി​യും (ഐ.​എം.​എ) പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ വി.​പി.​എ​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വാ​യി ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മെ​ഹ്ബൂ​ബ് ഷം​ശു​ദീ​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ആ​ശ്വാ​സ​വാ​ർ​ത്ത.

    ഗ​ൾ​ഫി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടും സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി വീ​ടു​വെ​ച്ച്​ ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സാ​മൂ​ഹ്യ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും അ​പേ​ക്ഷാ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നും ശേ​ഷ​മാ​ണ് മെ​ഹ്ബൂ​ബ് ഷം​ശു​ദീ​നെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    വീ​ടി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന്​ ഭാരവാഹികളായ സ​മീ​ർ ക​ല്ല​റ, റാ​ശി​ദ് പൂ​മാ​ടം, ഷി​ജി​ന ക​ണ്ണ​ൻ​ദാ​സ്, റ​സാ​ക്ക് ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ, നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

