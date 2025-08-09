Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    9 Aug 2025 6:34 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 6:34 AM IST

    മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നാളെ

    Symbolic image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​ർ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം അ​ഹ​ല്യ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 10 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലു​മ​ണി വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​ർ മെ​യി​ൻ ഹാ​ളി​ൽ മെ​ഗാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി, ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ, ഇ.​എ​ൻ.​ടി, ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി, ശി​ശു​വി​ഭാ​ഗം, സ​ർ​ജ​റി വി​ഭാ​ഗം, മൂ​ത്രാ​ശ​യ വി​ഭാ​ഗം, ദ​ന്ത​രോ​ഗ വി​ഭാ​ഗം, നേ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗം, ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക്സ്, ആ​യു​ർ​വേ​ദം, ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ 12 വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 40 ഓ​ളം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കാ​ർ​ഡ് കാ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. വി​സി​റ്റ് വി​സ​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ഹ​ല്യ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ല്ല, പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

