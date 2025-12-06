Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    6 Dec 2025 6:40 AM IST
    മെ​ഗാ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ബി.​ഡി.​കെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍

    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​ക്ക് ആ​ദ​ര​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ റി​ലീ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ മെ​ഗാ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള -യു.​എ.​ഇ (ബി.​ഡി.​കെ).

    ഈ ​വ​ർ​ഷം റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ആ​യി​രം യൂ​നി​റ്റ് ര​ക്​​ത​മാ​ണ്​ ദാ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ഐ.​ആ​ര്‍.​സി ക്യാ​മ്പി​ൽ നൂ​റി​ലേ​റെ പേ​ര്‍ ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ക്യാ​മ്പി​ന് അ​ൽ സ​ഖ​ർ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ഖൗ​ല ത​യ്യാ​രി, ഐ.​ആ​ർ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​നി​ഷാം നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ടി.​വി.​കെ വി​ജ​യ് ഫാ​ൻ​സ് യു.​എ.​ഇ കാ​ര്യ​ദ​ർ​ശി അ​മീ​ർ ഖാ​ൻ, കേ​ര​ള ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി എം. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, എ.​കെ.​എം.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​സു​ഗു, ബി.​ഡി.​കെ യു.​എ.​ഇ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മോ​ഹ​ൻ പ​ങ്ക​ത്ത്, ഇ.​എം.​എ​ൻ.​എ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി ഷി​ജി, ഡോ. ​അ​ജി, പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, സു​മേ​ഷ്, സ​ക്കീ​ർ പൂ​ഴി​ത്തൊ​ടി, ബീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി, ഷാ​ഹി​ർ സ്മാ​ർ​ട്ട് കൂ​ൾ, മ​നോ​ജ്, മു​ഹ്ത്ത​സിം, സു​രേ​ഷ് വേ​ങ്ങോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഹ​ർ​ഷ​ൽ ചേ​ര​മ്പാ​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും വി.​പി. സു​ഫി​യാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

