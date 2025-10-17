Begin typing your search above and press return to search.
    ‘മിറ്റ് ഓർമ 25’ന് സമാപനം

    ‘മി​റ്റ് ഓ​ർ​മ-25’ സി​മ്പോ​സി​യം ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: എം.​ഐ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ ഉ​ണ​ർ​ത്തി​യ ‘മി​റ്റ് ഓ​ർ​മ-25’​ന് പ്രൗ​ഢ​മാ​യ പ​രി​സ​മാ​പ്തി. ‘എം.​ഐ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി​മ്പോ​സി​യം വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ദു​ബൈ ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​താ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ റ​ഫീ​ഖ് തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ് ഇ​രു​വേ​റ്റി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ പി.​വി നാ​സ​ർ, ആ​ർ. ഷു​ക്കൂ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​വി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടീ​രി, ഫി​റോ​സ് ഇ​ള​യേ​ട​ത്ത്, ഫൈ​സ​ൽ കു​നി​യി​ൽ, ഷി​ബി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ല്ല ഫു​ദൈ​ൽ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

