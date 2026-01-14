Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Jan 2026 8:59 AM IST
    date_range 14 Jan 2026 8:59 AM IST

    മീ​റ്റ് അ​ബൂ​ദ​ബി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് 2026; ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് നി​വാ​സി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മീ​റ്റ് (മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്​ എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യ​റ്റ്​​സ്​ എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്‍റ്​ ടീം) ​അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഈ​വ​ന്റി​ന്റെ ലോ​ഗോ മീ​റ്റ്​ യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശി​ഹാ​ബ് ക​രി​മ്പ​നോ​ട്ടി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ 16 ടീ​മു​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​അ​ബൂ​ദ​ബി യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ്​ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബു​സാ​മ്ര​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മീ​റ്റ് അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്ന​ത്.

