Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ്രവാസികളുടെ മെഡിക്കൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 6:41 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 6:41 PM IST

    പ്രവാസികളുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​: തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ററുകളിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകളെന്ന്​ ഇൻകാസ്

    text_fields
    bookmark_border
    അടിയന്തരമായി ഇടപെടൽ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക്​ കത്തയച്ചു
    പ്രവാസികളുടെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​: തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ററുകളിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകളെന്ന്​ ഇൻകാസ്
    cancel

    ദുബൈ: വിദേശത്ത്​ തൊഴിലിനായി പോകുന്നവർക്ക് നിർബന്ധമായ ജി.എ.എം.സി.എ (ഇപ്പോൾ വാഫിദ്​) മെഡിക്കൽ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ററുകളിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നതായി ഇൻകാസ് യു.എ.ഇ നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ററുകളെ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്​ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, നഗർകോവിൽ, തിരുനെൽവേലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ, ചുരുക്കം ചില സെന്‍ററുകൾ ഒഴിച്ച് മറ്റ്​ കേന്ദ്രങ്ങൾ അപേക്ഷകരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തേയും ആരോഗ്യക്ഷമതയില്ലെന്ന്​ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്​. എറണാകുളം സെന്‍ററുകളിൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ അൺഫിറ്റ്​ ആയവർ ഫിറ്റ്​ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ഇൻകാസ് യു.എ.ഇ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്​ ഷാജി ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ വ്യക്​തയില്ലാത്ത റിപോർട്ടുകളാണ്​ പല സെന്‍ററുകളും നൽകുന്നത്​.

    ഇത് പ്രവാസികളുടെ സ്വപ്നവും ഭാവിയും തകർക്കുന്ന അനീതിയും ക്രമക്കേടുമാണ്​. തൊഴിലവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം വിദേശത്തേക്ക് പോകാനായി വായ്പ എടുത്തവർക്ക് വിലങ്ങുതടിയാണ്​ ഇത്തരം സെന്‍ററുകളുടെ നടപടികൾ. വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഇവിടങ്ങളിൽ പുനർപരിശോധനക്ക്​ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം. വിഷയത്തിൽ പരാതികളും ആവശ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കത്ത്​ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്കും അടൂർ പ്രകാശ് എം.പിയ്ക്കും നൽകിയതായി ഷാജി ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Allegesmedical certificatesExpatriatesThiruvananthapuram
    News Summary - Medical certificates for expatriates: Incas alleges serious irregularities at Thiruvananthapuram centers
    Similar News
    Next Story
    X