Madhyamam
    date_range 20 Aug 2025 9:27 AM IST
    date_range 20 Aug 2025 9:27 AM IST

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    date_range 20 Aug 2025 9:27 AM IST
    അ​ജ്മാ​ൻ ഇ​ൻ​കാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    അ​ജ്മാ​ന്‍: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ജ്മാ​ൻ ഇ​ൻ​കാ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ജ്മാ​ന്‍ ജ​ബ​ൽ സി​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സ​മ്പൂ​ർ​ണ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ൽ​വ​റു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ബി​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ട​നാ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ബാ​ബു കാ​ദ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE Newsmedical campgulf news malayalam
