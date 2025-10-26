Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 8:07 AM IST

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്റൂ​ക് പ്ല​സ്; നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി

    ചെ​സി​ൽ തി​ള​ങ്ങി സി​റി​യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്റൂ​ക് പ്ല​സ്; നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി
    'മീഡിയവൺ മബ്റൂക് പ്ലസ്' ഇംദാദ് ചെയർമാനും സ്മാർട്ട്സിറ്റി മുൻ സി.ഇ.ഒയുമായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അബ്ദുല്ല അഹമ്മദ് അൽ മുല്ല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    ദു​ബൈ: മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്റൂ​ക് പ്ല​സ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ പ​ഠ​ന​മി​ക​വി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ദു​ബൈ ഹ​യ​ർ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ഇം​ദാ​ദ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്മാ​ർ​ട്ട്സി​റ്റി മു​ൻ സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ല്ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ത്ത്, പ​ന്ത്ര​ണ്ട് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ മാ​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങി വി​ജ​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ർ​ചി​ദ അ​നൂ​പ്-​ഡാ​ൻ അ​ല​ൻ ടീം ​ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ബൂ​റി​ഷ് റ​വാ​സ്-​റ​ഷ്ദാ​ൻ ടീം ​ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി. ഏ​ബി​ൾ പി.​സി​ബി​ക്കാ​ണ് മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം.

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും സി​റി​യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​പ​ട്ടം നേ​ടി​യ​ത്. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ലൈ​സ് മു​ൽ​ഹാം ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സം​പ്രീ​ത് സു​ധീ​ർ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​ത്തി. ടോം ​മാ​ത്യൂ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി ഇ​വാ​ൻ ജ​ദോ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യി. അ​ർ​ജു​ൻ പ്ര​സ​ന്ന ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ർ​ഹാം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സി​റി​യ​ക്കാ​രാ​യ വി​സാ​ൻ അ​ൽ ഷെ​മി​യും ഉ​സാ​മ അ​ൽ ഷെ​മി​യും ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. കൃ​ഷ്നീ​ൽ പ്ര​സ​ന്ന​ക്കാ​ണ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം. സ്റ്റു​ഡ​ന്റ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ പ്ര​മു​ഖ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​മാ​യ ആ​ര​തി രാ​ജ​ര​ത്നം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ചെ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ഹ​മ്മാ​ദി, ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര, ന​ട​നും അ​വ​താ​ര​ക​നു​മാ​യ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ്, കാ​സ്റ്റെ​ല്ലോ എം.​ഡി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ക്ബാ​ൽ, ഗോ​കൈ​റ്റ് എം.​ഡി. സാ​യി​ദ് അ​മീ​ൻ, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സി.​ഇ.​ഒ മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബ​ഷീ​ർ കു​ളം​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​യാ​സ് ക​ണ്ണി​യാ​ൻ, ജി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സ്വ​വ്വാ​ബ് അ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡ​ലും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും കൈ​മാ​റി. ര​ണ്ടാം ദി​ന​മാ​യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ക്വി​സ് സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​ര​വും, സ്റ്റാ​ർ​കി​ഡ്സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ലി​റ്റി​ൽ പി​ക്കാ​സോ എ​ന്ന പെ​യി​ന്റി​ങ് മ​ത്സ​രം, അ​ധ്യാ​പ​ക​സം​ഗ​മം എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. മ​ബ്റൂ​ക് ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്സി​ന്റെ മൂ​ന്ന്, നാ​ല് ഘ​ട്ട അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കും.

