Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 12:32 PM IST

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്റൂ​ക് പ്ല​സി​ന് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി

    സ്റ്റാ​ർ​കി​ഡ്സി​ൽ തി​ള​ങ്ങി കു​ഞ്ഞു​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ
    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്റൂ​ക് പ്ല​സി​ന് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി
    സ്റ്റാ​ർ​കി​ഡ്സി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സി.​ഇ.​ഒ മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദി​നൊ​പ്പം

    ദു​ബൈ: ര​ണ്ട് ദി​വ​സം നീ​ണ്ട മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്റൂ​ക് പ്ല​സ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി. പ​ഠ​ന​മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച​വ​രും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച​വ​രു​മാ​യ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. സീ​നി​യ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദി​ത്യ അ​നു​ഷ്-​ഗോ​കു​ൽ പ്ര​സാ​ദ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. പ​ത്ത്, പ​ന്ത്ര​ണ്ട് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി പ​ഠ​ന​മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച 1500 ലേ​റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും മ​ബ്റൂ​ക് പ്ല​സി​ന്റെ വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഇ​വ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ സൂ​പ്പ​ർ​കി​ഡ് വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഇ​വ​ർ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. ചി​ത്ര​ക​ല​യി​ലും ഉ​പ​ക​ര​ണ​സം​ഗീ​ത​രം​ഗ​ത്തും പ​രി​മി​തി​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് മു​ന്നേ​റി​യ​വ​രും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ഗ​ത്തി​ൽ റു​ബി​ക്സ് ക്യൂ​ബ് സോ​ൾ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന കു​ഞ്ഞു​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ വേ​റെ. സ്റ്റാ​ർ​കി​ഡ്സി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സി.​ഇ.​ഒ. മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് പു​ര​സ്കാ​രം കൈ​മാ​റി.

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ഔ​വ​ർ ഓ​ൺ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഹെ​സ്കൂ​ളി​ലെ ആ​ദിത്യ അ​നു​ഷ്-​ഗോ​കു​ൽ പ്ര​സാ​ദ് ടീം ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​പ​ട്ടം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ശ്വി​ൻ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ- അ​ദി​ത്ത് ബി​ജു ടീം ​ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി. അ​മി​ത് കൃ​ഷ്ണ-​പാ​ഷ് വി ​ദേ​ശാ​യ് ടീം ​മൂ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. കൊ​ച്ചു ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ലി​റ്റി​ൽ പി​ക്കാ​സോ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ താ​നി​ഷ് ഷി​ലീ​ബ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. എ​ൽ​ന റോ​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, സാ​ൻ​വി അ​ജേ​ഷ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഷ​ൻ​സ മ​റി​യം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. സ​യ്യി​ദ​ത്ത് ദു​ആ മ​റി​യം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും അ​തി​ഥി ശ്യാം ​നാ​യ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ആ​ര​തി രാ​ജ​ര്ത​നം ന​യി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​ഞ്ഞൂ​റി​ലേ​റെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഹി​റ്റ് എം.​എം. അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യ ഡോ​ണ, മാ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ കെ.​വി. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡ​ലും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

