    U.A.E
    date_range 11 Oct 2025 8:42 AM IST
    date_range 11 Oct 2025 8:42 AM IST

    മീഡിയവൺ ‘മബ്റൂഖ് പ്ലസ്​’ വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

    എ​ട്ട് ത​രം ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ സൗ​ക​ര്യം
    മീഡിയവൺ ‘മബ്റൂഖ് പ്ലസ്​’ വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു
    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ‘മ​ബ്റൂ​ഖ് പ്ല​സ്​’ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​​ബൈ: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​മി​ക​വി​നെ ആ​ദ​രി​ക്കാ​ൻ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ബ്റൂ​ഖ് പ്ല​സി​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​വ​താ​ര​ക​നും ന​ട​നു​മാ​യ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ് വെ​ബ്സൈ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. WWW.MABROOKPLUS.MEDIAONEONLINE.COM എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​ണ് മ​ബ്റൂ​ഖ് പ്ല​സി​ന്റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്. മ​ബ്റൂ​ഖ് പ്ല​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​ട്ട് ത​രം ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കും.

    പ​ത്ത്, പ​ന്ത്ര​ണ്ട് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ മാ​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന മ​ബ്റൂ​ഖ് ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്സി​നൊ​പ്പം കൂ​ടു​ത​ൽ പു​തു​മ​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ബ്റൂ​ഖ് പ്ല​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ബ്റൂ​ഖ് പ്ല​സി​ന്റെ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ക്വി​സ്, സ്റ്റാ​ർ കി​ഡ്സ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നാ​ണ്​ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ സം​വി​ധാ​ന​മു​ള്ള​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും മി​ക​വി​ന്റെ വേ​ദി​യാ​യി മ​ബ്റൂ​ഖ് പ്ല​സ് മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഫ​സ്​​ലു പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​സ്റ്റ​ല്ലോ, ഗോ​കൈ​റ്റ് ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​ർ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25, 26 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സി​ലെ ഹ​യ​ർ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ലാ​ണ് മ​ബ്റൂ​ഖ് പ്ല​സി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

