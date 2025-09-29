Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 29 Sept 2025 8:47 AM IST
    date_range 29 Sept 2025 8:47 AM IST

    മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​ടി​മ​ത്തം പേ​റു​ന്നു -ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ

    മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​ടി​മ​ത്തം പേ​റു​ന്നു -ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ
    സി.​എ​ച്ച് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്മി​റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മീ​ഡി​യ സെ​മി​നാ​ർ

    ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​ടി​മ​ത്തം പേ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഈ ​മാ​റ്റം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ ക​രു​ത്തും സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ​ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്മി​റ്റി​ന്‍റെ​യും സി.​എ​ച്ച് രാ​ഷ്ട്ര​സേ​വാ പു​ര​സ്കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ‘മീ​ഡി​യ: പ​ക്ഷം നി​ഷ്പ​ക്ഷം’ സെ​മി​നാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ജി​ല്ലാ മീ​ഡി​യ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​കെ.​കെ. റി​യാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മീ​ഡി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല വി​ഷ​യ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ എ. ​റ​ശീ​ദു​ദ്ദീ​ൻ, എം.​സി.​എ. നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സെ​മി​നാ​റി​ൽ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു.

    ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ശം​സ​യ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ജി​ല്ലാ മീ​ഡി​യ വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​സീ​ൽ കാ​യ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​സീ​സ് കു​ന്ന​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​ജീ​ബ് ത​ച്ചം​പൊ​യി​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ചെ​രി​പ്പേ​രി, ടി.​എ​ൻ അ​ഷ്റ​ഫ്, മൊ​യ്തു അ​രൂ​ർ, മ​ജീ​ദ് കൂ​ന​ഞ്ചേ​രി, മ​ജീ​ദ് കു​യ്യൊ​ടി, ഹ​ക്കീം മാ​ങ്കാ​വ്, മൂ​സ കൊ​യ​മ്പ്രം, ഷം​സു മാ​ത്തോ​ട്ടം, ഷ​റീ​ജ് ചീ​ക്കി​ലോ​ട്, സു​ഫൈ​ദ് ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​ർ, മീ​ഡി​യ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ലാം പാ​ള​യ​ത്ത്, എ​ൻ.​സി. ജ​ലീ​ഷ്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് വാ​ക​യാ​ട്, ന​ബീ​ൽ നാ​ര​ങ്ങോ​ളി, ഷം​ഹീ​ർ അ​ലി, വ​നി​താ കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​ജ്മ സാ​ജി​ദ്, സൈ​ത്തൂ​ൻ, ഡോ. ​ഹാ​ഷി​മ സ​ഹീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    X