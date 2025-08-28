Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 7:07 AM IST

    അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാധ്യമ ഇടപെടൽ: പരിശീലനവുമായി ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ

    ക്രൈ​സി​സ്​ മീ​ഡി​യ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ സ്​​ട്രാ​റ്റ​ജി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    GDRF officials
    ക്രൈ​സി​സ്​ മീ​ഡി​യ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ ന​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ ന​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ദു​ബൈ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മാ​നു​വ​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി. ദു​ബൈ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക്രൈ​സി​സ് മീ​ഡി​യ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ ഗൈ​ഡു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ ന​യം.

    ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ആ​ദ്യ സ​മ​ഗ്ര മീ​ഡി​യ ക്രൈ​സി​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഒ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ, മ​റ്റു വി​വി​ധ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റു​ക​ളു​ടെ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ, ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ, യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ അ​നു​ക​രി​ക്കു​ന്ന ചെ​റു വി​ഡി​യോ, ഇ ​മെ​യി​ൽ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, ത​ൽ​ക്ഷ​ണ എ​സ്.​എം.​എ​സ് അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ, മാ​ധ്യ​മ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന മോ​ക്ക് പ്ര​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    News Summary - Media intervention in emergencies: GDRFA conducts training
