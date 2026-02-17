Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 9:59 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ മ​സാ​ർ ട്ര​ക്ക്​ ടോ​ൾ ​ഗേ​റ്റ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ മ​സാ​ർ ട്ര​ക്ക്​ ടോ​ൾ ​ഗേ​റ്റ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി
    ഷാ​ർ​ജ: ഹെ​വി ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘മ​സാ​ർ’ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ ടോ​ൾ ഗേ​റ്റ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി ഷാ​ർ​ജ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഫി​നാ​ൻ​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ടു​​മെ​ന്‍റു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ണ്​ നൂ​ത​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​വും. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും സ്മാ​ർ​ട്ട്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി.

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി റീ​ജ​ന​ൽ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്​ കേ​​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ സ്ഥാ​ന​ത്തെ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തും. ടോ​ൾ ഗേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം നി​ർ​ത്തി​യി​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​വും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം തി​ര​ക്ക്​ കു​റ​ക്കാ​നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ർ​ബ​ൺ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വു​മെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട്​ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സു​ഗ​മ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ ഇ​ട​പാ​ട്​ ന​ട​ത്താ​നും നി​കു​തി പി​രി​വ്​ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും.

    News Summary - Mazar Truck Toll Gate begins operations in Sharjah
