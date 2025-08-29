Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    29 Aug 2025 6:01 PM IST
    Updated On
    29 Aug 2025 6:01 PM IST

    ചുറ്റും കാട്, പച്ചപ്പ്​; ഷാർജയിൽ വീടുകളൊരുക്കി ‘മസാർ’

    5ശതമാനം ഡൗൺ പേയ്​മെന്‍റ്​ നൽകി സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം
    masaar poster
    ഷാർജ: മരുഭൂമിയിലെ ചൂടിൽനിന്ന്​ മാറി ചുറ്റുപാടും കാടും പച്ചപ്പും നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വീടുകളൊരുക്കി ‘മസാർ’ പദ്ധതി. പ്രമുഖ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്​ ഗ്രൂപ്പായ അറാദയുടെ കീഴിലുള്ള പദ്ധതിയാണ്​ ‘മസാർ’. ഷാർജയിലെ അൽ സുയൂഹ്​ ഡിസ്​ട്രിക്​റ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വലിയ താമസ കേന്ദ്രമായ ‘മസാർ’ ആരോഗ്യകരവും പ്രകൃതിയോട്​ ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതുമായ ജീവിത ശൈലിക്ക്​ യോജിച്ച സ്ഥലമെന്ന നിലയിലാണ്​ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്​. 50,000ത്തിലേറെ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള വനാന്തരീക്ഷത്തിലാണ്​ പദ്ധതി പടുത്തുയർത്തുന്നത്​. താമസക്കാർക്ക്​ ഹരിതാഭമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശാന്തമായ ജീവിതം സാധ്യമാകുന്ന അപൂർവമായ താമസകേന്ദ്രമാണിത്​.

    അതോടൊപ്പം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ശൈലി പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്​ 13കി.മീറ്ററിലേറെ നീളത്തിൽ സൈക്ലിങ്​, ജോഗിങ്​ ട്രാക്കുകൾ, ഫുട്​ബാൾ, ടെന്നിസ്​, പെഡൽ ടെന്നിസ്​ എന്നിവക്ക്​ യോജിച്ച സ്​പോർട്​സ്​ കോർട്ടുകൾ എന്നിവയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്​. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെൻറർ, ‘സാദ്​’ ഫുഡ്​ട്രക്ക്​ ഡിസ്​ട്രിക്​റ്റ്​, ഫിറ്റ്​നസ്​ സെന്‍റർ, ഇന്‍റർനാഷണൽ സ്കൂൾ, നഴ്​സറി, സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്​ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്​. വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രത്യേകതകളോടെ വ്യത്യസ്ത സബ്​ കമ്മ്യൂണിറ്റികളായി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്​ പദ്ധതി. ടൗൺ ഹൗസുകൾ മുതൽ വില്ലകൾ വരെയുള്ള എല്ലാ തരം താമസകേന്ദ്രങ്ങ​ളിലെയും ലൈറ്റിങ്​, എയർ കണ്ടീഷനിങ്​, സുരക്ഷ എന്നീ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം സ്മാർട്​ സാ​ങ്കേതികവിദ്യകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചതാണ്​.

    ഷാർജയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ‘മസാറി’ലേക്ക്​​ ഷാർജ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്​ 15മിനിറ്റിലും ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്​ 20മിനിറ്റിലും എത്തിച്ചേരാം. തിലാൽ മാൾ, ഷാർജ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക്​ രണ്ട്​ മിനുറ്റ്​ ദൂരമേയുള്ളൂ. രണ്ട്​ ബെഡ്​റൂം ടൗൺഹൗസുകൾ മുതൽ അഞ്ച്​, ആറ്​ ബെഡ്​റൂമുകളുള്ള ആഡംബര വില്ലകളും മാളികകളും പദ്ധതിയിലുണ്ട്​.

    വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ സൗകര്യപ്രദമായ പേയ്​മെന്‍റ്​ പ്ലാനുകൾ ഉപഭോക്​താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്​. നിർമാണ സമയത്ത്​ ഘട്ടംഘട്ടമായി അടച്ച്​, വീട്​ കൈമാറുന്ന സമയത്ത്​ മുഴുവൻ തുകയും നൽകാവുന്ന രീതിയുമുണ്ട്​. വില്ലകൾക്കും ടൗൺ ഹൗസുകൾക്കും ബുക്കിങ്​ സമയത്ത്​ 5മുതൽ 10ശതമാനം വരെ ഡൗൺപേയ്​മെന്‍റ്​, നിർമാണ സമയത്ത്​ ആകെ തുകയുടെ 35ശതമാനം, കൈമാറുന്ന സമയത്ത്​ ബാക്കി 60ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ പ്ലാനുണ്ട്​. ഡൗൺപേയ്​മെന്‍റും നിർമാണ സമയത്തെ തുകയുമായി 20ശതമാനവും കൈമാറുന്ന സമയത്ത്​ ബാക്കി 80ശതമാനവും നൽകുന്ന പ്ലാനുമുണ്ട്​. ചെറിയ തുകകളായി നിശ്​ചിത കാലത്തിനിടയിൽ അടച്ചുതീർക്കാവുന്ന പദ്ധതികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്​. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്​ +971 521756699, +971 522506699, +971 522086699, +971 522456699, +971 522746699.


