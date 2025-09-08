Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    8 Sept 2025 2:42 PM IST
    Updated On
    8 Sept 2025 2:42 PM IST

    മാവേലിക്കര സ്വദേശി റാസൽഖൈമയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

    ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് സുഹൃത്തിന് വാട്സ്ആപിൽ
    shibu thamban
    ഷിബു തമ്പാൻ

    റാസൽഖൈമ: മാവേലിക്കര സ്വദേശി ഷിബു തമ്പാനെ (55) റാസൽഖൈമയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. നേരത്തെ റാക് ജസീറയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഷിബു നിലവിൽ ദുബൈയിൽ ഡോക്യുമെന്റ് കൺട്രോളർ ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് വരികയായിരുന്നു.

    സുഹൃത്തിന് പണമിടപാടിന് നൽകിയ ഗ്യാരണ്ടി ചെക്ക് മടങ്ങുകയും കേസിലകപ്പെട്ട് ട്രാവൽബാൻ ഉൾപ്പെടെ നേരിട്ടതിൽ കടുത്ത മാനസിക പ്രയാസത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

    മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുറിപ്പ് സുഹൃത്തിന് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഭാര്യ: എലിസബത്ത് (അധ്യാപിക, റാക് സ്കോളേഴ്സ് സ്കൂൾ). മക്കൾ: നിത, നോയൽ.

    X