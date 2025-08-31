Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 7:05 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 7:05 PM IST

    ദുബൈയിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന്​ വേട്ട; 89,000 കാപ്​റ്റഗൺ​ ഗുളികകൾ പിടികൂടി

    • വസ്ത്രങ്ങളുടെ ബട്ടണുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഗുളികകൾ
    • മൂന്നു പേരെ ദുബൈ ​പൊലീസ്​ പിടികൂടി
    dubai police
    ദുബൈ ​പൊലീസ്​ പിടികൂടിയ പ്രതികളും വസ്ത്രങ്ങളുടെ ബട്ടണുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലുള്ള കാപ്​റ്റഗൺ​ ഗുളികകളും

    ദുബൈ: വസ്ത്രങ്ങളുടെ ബട്ടണുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച്​ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച മയക്കുമരുന്ന്​ ഗുളികകൾ പിടികൂടി ദുബൈ പൊലീസ്. ഏതാണ്ട്​ 19 കിലോ ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന 89,760 കാപ്​റ്റഗൺ​ ഗുളികളാണ്​ പിടിച്ചെടുത്തത്​. ഇവക്ക്​ വിപണിയിൽ ഏതാണ്ട്​ 44.8 ലക്ഷം ദിർഹം വിലവരും. സംഭവത്തിൽ മൂന്നു പേരെ പൊലീസ്​ അറസ്റ്റു ചെയ്​തു. ‘ടോക്സിക്​ ബട്ടൺസ്​’ എന്ന്​ പേരിൽ നടത്തിയ രഹസ്യ നീക്കത്തിനൊടുവിലാണ്​ പ്രതികൾ വലയിലായതെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സൗദിയിലെ ജനറൽ ഡയറക്​റേറ്റ്​ ഓഫ്​ നർകോട്ടിക്സ്​ കൺട്രോളിന്‍റെ (ജി.ഡി.എൻ.സി) സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു അന്വേഷണം.

    മൂന്നംഗ സംഘം ദുബൈയിൽ മയക്കുമരുന്ന്​ ഗുളികകൾ അടങ്ങിയ ഷിപ്​മെന്‍റ്​ സ്വീകരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ദുബൈ പൊലീസിന്​ രഹസ്യ വിവരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. മയക്കുമരുന്നുമായി അയൽ രാജ്യത്തേക്ക്​ കടക്കാനായിരുന്നു സംഘത്തിന്‍റെ പദ്ധതി. വിദേശ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള സംഘത്തലവന്‍റെ നിർദേശമനുസരിച്ചായിരുന്നു പ്രതികളുടെ നീക്കങ്ങൾ. ഇത്​ മനസിലാക്കിയ ​ദുബൈ പൊലീസ്​ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷനിൽ നിന്ന്​ അറസ്റ്റ്​വാറണ്ട്​ നേടിയ ശേഷം പ്രതികളുടെ നീക്കങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്​ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപവത്​കരിച്ചു. മയക്കുമരുന്നുമായി പ്രതികൾ ഒരിടത്തു നിന്ന്​ മറ്റൊരിടത്തേക്ക്​ പല തവണ സ്ഥലം മാറുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

    സാധാരണ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പ്രതികൾ മയക്കുമരുന്നുമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്​. സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ മയക്കുമരുന്ന ഒളിപ്പിച്ച സ്ഥലം പൊലീസ്​ പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. പാന്‍റ്​സ്​ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ ബട്ടണുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു നിരോധിത മയക്കുമരുന്നായ കപ്​റ്റാഗൺ ഗുളികകൾ. അതിസമർഥമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഗുളികകൾ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ദുബൈ ​പൊലീസ്​ കണ്ടെത്തി. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വൈദഗ്​ധ്യവും കഴിവും കൊണ്ടാണ്​ മയക്കുമരുന്ന്​ ശ്രമം തകർക്കാനായതെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ വ്യക്​തമാക്കി.



    TAGS:Dubaidubai policeUAE NewsGulf Newsseizedcaptagon pills
