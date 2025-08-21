Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅബൂദബിയില്‍ വന്‍...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 7:33 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 7:33 PM IST

    അബൂദബിയില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; മൂന്ന്​ പേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പിടികൂടിയത്​ 377 കി.ഗ്രാം ക്രിസ്റ്റല്‍ മെത്ത്​
    അബൂദബിയില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; മൂന്ന്​ പേർ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    അബൂദബിയില്‍ മയക്കുമരുന്നുമായി പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    അബൂദബി: എമിറേറ്റില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് നീക്കം പൊളിച്ച്​ അധികൃതർ​. 377 കി.ഗ്രാം ക്രിസ്റ്റല്‍ മെത്ത് കടത്താനുള്ള നീക്കത്തിൽ മൂന്ന് ഏഷ്യക്കാര്‍ പിടിയിലായി​. അബൂദബി പൊലീസും നാഷനല്‍ ആന്‍റി നാർക്കോട്ടിക്​ അതോറിറ്റിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് പ്രതികളെ മയക്കുമരുന്ന്​ സഹിതം പിടികൂടിയത്. തയ്യൽ മിഷീനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാനുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചാണ്​ ക്രിസ്റ്റല്‍ മെത്ത്​ എത്തിച്ചത്.

    പ്രതികൾ നൂതനമായ രീതിയിലൂടെ കടത്തിന്​ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കെണിയൊരുക്കുകയായിരുന്നെന്നും​ അബൂദബി പൊലീസിലെ ആന്‍റി നാർകോട്ടിക്സ്​ ഡയറക്​ട്രേറ്റ്​ ഡയറക്ടർ ബ്രി. താഹിർ ഗരീബ്​ അൽ ദാഹിരി പറഞ്ഞു. ഓപറേഷന്‍റെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

    അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ നിയമപരമായ തുടർനടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിയിലേക്ക്​ റഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്​. മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷക്കും ഭീഷണിയായ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിലേക്ക് പോവരുതെന്ന് പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടാല്‍ 8002626 നമ്പറില്‍ വിളിച്ചറിയിക്കണമെന്നും പൊലീസ് നിര്‍ദേശിച്ചു.

    മയക്കുമരുന്ന്​ പ്രതിരോധത്തിന്​ യു.എ.ഇയിൽ പുതിയ ദേശീയ അതോറിറ്റി യു.എ.ഇ ​പ്രസിഡൻറ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ ഈ മാസം ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്​ കീഴിലെ മയക്കുമരുന്ന്​ വിരുദ്ധ വകുപ്പിന്​ പകരമായാണ്​ പുതിയ അതോറിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    ശൈഖ്​ സായിദ്​ ബിൻ ഹമദ്​ ബിൻ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്​യാനെ ചെയർമാനായും പ്രസിഡന്‍റ്​ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്​. മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സംവിധാനമായാണ്​ അതോറിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുക. ദേശീയതലത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന്​ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഏകോപിപ്പിക്കാനാണ്​ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiGulf NewsUAE presidentabudhabi newsasiansAbu Dhabi PoliceMassive drug huntanti-narcoticsAuthority
    News Summary - Massive drug bust in Abu Dhabi; Three people arrested
    Similar News
    Next Story
    X