എടയൂർ സൂപ്പർ കപ്പിൽ മാസ് മാവണ്ടിയൂർ ജേതാക്കൾtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ കെ.എം.സി.സി എടയൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ‘എടയൂർ സൂപ്പർ കപ്പ് -2026’ൽ മാസ് മാവണ്ടിയൂർ ജേതാക്കളായി. യു.എ.ഇ കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. അൻവർ നഹ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ അതിഥി ഫ്രാഗറൻസ് വേൾഡ് ഗ്രൂപ് എം.ഡി സലാം കളിക്കാരുമായി പരിചയപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ പി.വി. നാസർ, ആർ. ഷുക്കൂർ, മുഹമ്മദ് പട്ടാമ്പി, അഫ്സൽ മൊട്ടമ്മൽ, മലപ്പുറം ജില്ല നേതാക്കളായ ലത്തീഫ് തെക്കഞ്ചേരി, മുജീബ് കോട്ടക്കൽ, ഫക്രുദ്ദീൻ മറാക്കര, ഇസ്മയിൽ എറയസ്സൻ, പി.ടി.അഷറഫ്, അബൂബക്കർ തലക്കാപ്, സൈദ് മാറാക്കര, പി.വി. ഷെരീഫ് കരേക്കാട്, റിയാസ് തവനൂർ, സി.കെ.മുസ്തഫ, ജാഫർ പതിയിൽ, അക്ബർ ചെരട എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ മാസ്സ് മാവണ്ടിയുരിന് അലിഫ് മീഡിയ എം.ഡി അലി ചേലക്കോട് ട്രോഫി നൽകി, രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച ഒളിമ്പസ് ടിട്ടി പടി ടീമിന് ഉസ്മാൻ എടയൂ ട്രോഫി നൽകി. സി.കെ.മുസ്തഫ പാറ സ്വാഗതവും ടി.പി.ഷെരീഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
