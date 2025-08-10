Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    10 Aug 2025 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 7:04 AM IST

    മാസ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്

    മാസ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്
    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ടി.​സി. സ​മീ​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ ബ്ല​ഡ്‌ ബാ​ങ്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മാ​സ് ഗു​ബൈ​ബ മേ​ഖ​ല വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഗു​ബൈ​ബ യൂ​നി​റ്റ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി. ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​നു കീ​ഴി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ മെ​ഗാ മാ​ളി​നു സ​മീ​പ​മു​ള്ള തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ലും പ്ലേ​റ്റ് ല​റ്റു​ക​ൾ ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും ഷാ​ർ​ജ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ്​ മാ​സ്. ക്യാ​മ്പി​ൽ വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നൂ​റോ​ളം പേ​രാ​ണ് ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ടി.​സി. സ​മീ​ന്ദ്ര​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ര​തീ​ഷ് ദി​വാ​ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​മോ​ദ് മ​ടി​ക്കൈ, മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷൈ​ജു, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി​മോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​പി​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

