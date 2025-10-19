Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    19 Oct 2025 10:18 AM IST
    19 Oct 2025 10:18 AM IST

    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഗ്രാ​മ​മാ​യി അ​ജ്മാ​നി​ലെ മ​സ്ഫൂ​ത്​

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ടൂ​റി​സം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നാ​ണ്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്​
    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഗ്രാ​മ​മാ​യി അ​ജ്മാ​നി​ലെ മ​സ്ഫൂ​ത്​
    അ​ജ്മാ​ന്‍: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഗ്രാ​മ​മാ​യി അ​ജ്മാ​നി​ലെ മ​സ്ഫൂ​ത്തി​ന് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 65 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 270 ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ജ്മാ​നി​ലെ മ​സ്ഫൂ​ത്ത് ഗ്രാ​മം ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ടൂ​റി​സം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്‍റെ (യു.​എ​ൻ.​ടി.​ഒ) 2025ലെ ‘​ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഗ്രാ​മം’ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ​ത്.

    മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​യും അ​തു​ല്യ​മാ​യ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്ഥാ​ന​വു​മാ​ണ്​ മ​സ്ഫൂ​ത്തി​നെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ, കു​റ​ഞ്ഞ ഈ​ർ​പ്പം, ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത് താ​ര​ത​മ്യേ​ന ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ കാ​ർ​ഷി​ക ഭൂ​മി​ക​ളും ഇ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളാ​ണ്.

    കൃ​ഷി​പോ​ലു​ള്ള പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ജോ​ലി​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന 15000ൽ ​കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത കു​റ​ഞ്ഞ ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​ള്ള ഗ്രാ​മം എ​ന്ന​തും അ​വാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. 2021ൽ ​ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ടൂ​റി​സം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ആ​ഗോ​ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ‘ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​ല്ലേ​ജ്’ അ​വാ​ർ​ഡ്.

    2021ൽ ​ഹ​ത്ത വി​ല്ലേ​ജ്, മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഷി​സ്, ക്വി​ദ്ഫ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം മു​ൻ പ​തി​പ്പു​ക​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം മ​സ്ഫൂ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ‘ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ത​ണു​പ്പു​ള്ള ശൈ​ത്യ​കാ​ലം’ എ​ന്ന കാ​മ്പ​യ്‌​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന​തും നൂ​ത​ന​വു​മാ​യ ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും കു​ടും​ബ സ്ഥി​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​സ്ഫൂ​ത്തി​ലെ ടൂ​റി​സം പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി യു.​എ.​ഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ തൂ​ഖ്​ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചൈ​ന​യി​ലെ ഷി​ജി​യാ​ങ് പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഹു​ഷൗ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ജ്മാ​ൻ ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ ഹാ​ഷി​മി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

