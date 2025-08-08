Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 8 Aug 2025 7:28 PM IST
    date_range 8 Aug 2025 7:28 PM IST

    മാർക്കറ്റിങ്​ കോൾ ശല്യമായി: ഉപഭോക്​താവിന്​ 10,000 ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം

    അബൂദബി ഫാമിലി, സിവിൽ, അഡ്​മിനിസ്​ട്രേറ്റീവ്​ ക്ലെയിംസ്​ കോടതിയുടെതാണ്​ വിധി
    മാർക്കറ്റിങ്​ കോൾ ശല്യമായി: ഉപഭോക്​താവിന്​ 10,000 ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം
    അബൂദബി: ബാങ്കിങ്​ ഉത്​പന്നങ്ങളുടെ പ്രമോഷനു വേണ്ടി ഫോണിലൂടെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തിയ മാർക്കറ്റിങ്​ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പ്രതിനിധി ഉപഭോക്​താവിന്​ 10,000 ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം.​

    അബൂദബി ഫാമിലി, സിവിൽ, അഡ്​മിനിസ്​ട്രേറ്റീവ്​ ക്ലെയിംസ്​ കോടതിയാണ്​ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്​. കോടതി ഫീസും മറ്റ്​ ചെലവുകളും മാർക്കറ്റിങ്​ ജീവനക്കാരൻ അടക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. മാർക്കറ്റിങ്​ ജീവനക്കാരനിൽ നിന്ന്​ പകലും രാത്രിയിലും നിരന്തരം കോൾ വന്നതോടെയാണ്​​ ഉപഭോക്​താവ്​ മാർക്കറ്റിങ്​ ക്രിമിനൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്​.

    അന്വേഷണം നടത്തിയ പ്രോസിക്യൂട്ടർ കേസ്​ ക്രിമിനൽ കോടതിക്ക്​ കൈമാറുകയായിരുന്നു. ക്രിമിനൽ കോടതി കേസിൽ പരാതിക്കാരന്​ അനുകൂലമായി വിധി പറഞ്ഞു. ഇതോടെ​ ഇദ്ദേഹം ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട്​ സിവിൽ കേസ്​ നൽകി​.

    ബാങ്കിൽ നിന്നും പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും ബൗദ്ധികവും ധാർമികമായ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടുവെന്നും ഇതിന്​ നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം വേണമെന്നുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഹരജി. ക്ലെയിം പാസായ തീയതി മുതൽ പ്രതിവർഷം ഒമ്പത്​ ശതമാനം പലിശ അടക്കം നൽകമെന്നും പരാതിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ഹരജി തള്ളിയ കോടതി 10,000 ദിർഹം നൽകാൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

