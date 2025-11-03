Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 7:26 AM IST

    മ​ര​യാ​ള’​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ

    മ​ര​യാ​ള’​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ
    ദു​ബൈ: മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ കു​ഴൂ​ർ വി​ത്സ​ന്‍റെ മ​ര​ക്ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​രം ‘മ​ര​യാ​ളം’ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്യും. ന​വം​ബ​ർ 13ന് ​രാ​ത്രി 9.30ന് ​ഷാ​ർ​ജ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഹാ​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്.

    ഒ​ലി​വ് ബു​ക്സാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ. വി​ത്സ​ൺ പ​ല കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി എ​ഴു​തി​യ മ​ര​ക്ക​വി​ത​ക​ളാ​ണ് ‘മ​ര​യാ​ളം’ എ​ന്ന സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘മ​ര​യാ​ളം’ എ​ന്ന വാ​ക്ക് ക​വി​യു​ടെ സ്വ​ന്തം പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണ്. സു​ജീ​ഷ് സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍റേ​താ​ണ് മ​ര​യാ​ള​ത്തി​ന്‍റെ ക​വ​ർ. ക​വി സു​കു​മാ​ര​ൻ ചാ​ലി​ഗ​ദ്ധ​യാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് ആ​മു​ഖം എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​മ്പി സു​ധാ​ക​ര​ൻ, ടി.​സി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലു​ണ്ട്. മ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട് എ​ന്നും പ്രി​യം കാ​ണി​ച്ച വി​ത്സ​ൻ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പോ​യ​ട്രി ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. 180 രൂ​പ​യാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല.

    കു​ഴൂ​ർ വി​ത്സ​ന്‍റെ മ​ര​യാ​ളം, ര​ണ്ട് ബ​ർ​ണ​റു​ക​ൾ, ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന ഈ​ത്ത​പ്പ​ന​യു​ടെ നി​ഴ​ൽ, വ​യ​ല​റ്റി​നു​ള്ള ക​ത്തു​ക​ൾ, മി​ഖാ​യേ​ൽ എ​ന്നി​വ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​വും.

    TAGS:sharjah book festivalgulfnewsSharjah
