    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:00 AM IST

    മാറഞ്ചേരി തണ്ണീർ പന്തൽ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു

    സു​ധീ​ർ മ​ന്നി​ങ്ങ​യി​ൽ, ജാ​ഫ​ർ മാ​ളി​യ​ക്ക​ൽ, അ​ക്ബ​ർ

    വ​ടി​ക്കി​നി​ത്തേ​ൽ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ മാ​റ​ഞ്ചേ​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ത​ണ്ണീ​ർ പ​ന്ത​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും ഏ​കോ​പി​ത​വും ആ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ ആ​ൻ​ഡ്​ നോ​ർ​ത്തേ​ൺ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് എ​ന്നീ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചീ​ഫ് പേ​ട്ര​ൺ ബ​ഷീ​ർ സി​ൽ​സി​ല, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ധീ​ർ മ​ന്നി​ങ്ങ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജാ​ഫ​ർ മാ​ളി​യ​ക്ക​ൽ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ അ​ക്ബ​ർ വ​ടി​ക്കി​നി​ത്തേ​ൽ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​യാ​സ് ന​ടു​വി​ൽ കോ​വി​ല​ക​ത്ത്‌, ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​യീ​സ് കൊ​ട്ടി​ലു​ങ്ങ​ൽ, നാ​ട്ടി​ലെ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കൂം​വീ​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സ​ഹാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ-​കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കൂ​ടാ​തെ നാ​ട്ടി​ലെ വി​ക​സ​ന-​സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ഒ​രേ ദി​ശ​യി​ൽ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​കെ 24 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് യു.​എ.​ഇ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

