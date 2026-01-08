മാറഞ്ചേരി തണ്ണീർ പന്തൽ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു

മാറഞ്ചേരി തണ്ണീർ പന്തൽ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ മാറഞ്ചേരി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയായ തണ്ണീർ പന്തൽ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും ഏകോപിതവും ആക്കുന്നതിനായി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു. ദുബൈ, അബൂദബി, ഷാർജ ആൻഡ് നോർത്തേൺ എമിറേറ്റ്സ് എന്നീ പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിവിധ യൂനിറ്റുകളുടെ പരിപാടികളും പദ്ധതികളും ഏകീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചീഫ് പേട്രൺ ബഷീർ സിൽസില, ചെയർമാൻ സുധീർ മന്നിങ്ങയിൽ, ജനറൽ കൺവീനർ ജാഫർ മാളിയക്കൽ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ അക്ബർ വടിക്കിനിത്തേൽ, വൈസ് ചെയർമാൻ നിയാസ് നടുവിൽ കോവിലകത്ത്, ജോ. കൺവീനർ റയീസ് കൊട്ടിലുങ്ങൽ, നാട്ടിലെ കോർഡിനേറ്റർ അബൂബക്കർ കൂംവീട്ടിൽ എന്നിവരെ ഭാരവാഹികളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.
സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജീവകാരുണ്യ സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കലാ-കായിക പരിപാടികൾ, കൂടാതെ നാട്ടിലെ വികസന-സഹായ പദ്ധതികൾ എന്നിവയെ ഒരേ ദിശയിൽ ഏകോപിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതിന് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം നൽകും. ഭാരവാഹികളോടൊപ്പം പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളിലെ പ്രധാന ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 24 അംഗങ്ങളുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് യു.എ.ഇ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയായി രൂപവത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
