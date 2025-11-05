Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 7:45 AM IST

    ‘പെ​ണ്ണ​യ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ‘പെ​ണ്ണ​യ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ‘പെ​ണ്ണ​യ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്​

    ദു​ബൈ: കാ​ഫ് ദു​ബൈ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച ‘പെ​ണ്ണ​യ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ര​മേ​ഷ് പെ​രു​മ്പി​ലാ​വാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ എിറ്റർ. മോ​ഹ​ൻ ശ്രീ​ധ​ര​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്​ കു​ഴൂ​ർ വി​ൽ​സ​ൺ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മി​നി കു​ട്ട​പ്പ​ൻ മോ​ളി സി​റി​ലി​ന്​ ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​ഹ​സീ​ന ബീ​ഗം പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം കെ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ വി​വ​രി​ച്ചു.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ക​ളാ​യ സോ​ണി​യ റ​ഫീ​ഖ്, റ​സീ​ന ഹൈ​ദ​ർ, റ​സീ​ന കെ.​പി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. പ്ര​ഥ​മ വി​ൽ​പ​ന സി.​പി. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ പ്ര​വീ​ൺ പാ​ല​ക്കി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കെ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ന്​ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ഉ​പ​ഹാ​രം ഭാ​ര്യ ജ​ല​ജ ടീ​ച്ച​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ കൈ​മാ​റി. റ​സീ​ന കെ.​പി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഉ​ഷാ ഷി​നോ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - ‘Maps of Women’s Journeys’ published
    X